Der ESC Höch­stadt e.V. lädt ein zu den dies­jäh­ri­gen Faschings­ver­an­stal­tun­gen am Sams­tag den 10.02.2024!

Kin­der­fa­sching

Auch in die­sem Jahr fin­det wie­der der ESC Kin­der­fa­sching in der

Aisch­tal­hal­le statt.

Wir fei­ern eine Par­ty mit Musik zum Tan­zen und einem bunten

Unterhaltungsprogramm.

Natür­lich ist für das leib­li­che Wohl wie­der bestens gesorgt!

Ein­lass: 13.30 Uhr / Beginn:14.00 Uhr

Ende: 17.00 Uhr

Der Ein­tritts­preis beträgt wie üblich 3€, die Ein­tritts­kar­ten gibt es im

Vor­ver­kauf ab 29.1.24 im Bio am Vogel­s­eck zu kau­fen, und nach

Ver­füg­bar­keit zu 4€ an der Tageskasse.

Faschings­ball

Pre­miè­re die­ses Jahr:

Som­mer, Son­ne, braun­ge­brannt – der ESC am Urlaubsstrand!

Unter die­sem Mot­to ver­an­stal­ten wir erst­ma­lig auch eine

Faschings­ver­an­stal­tung für die „Gro­ßen“ (Ü18).

Neben Musik, Tanz, Unter­hal­tungs­pro­gramm und Gau­di sor­gen wir

auch für das leib­li­che Wohl, inklu­si­ve einer stan­des­ge­mä­ßen Beach

Bar! Hier gibt es zur Begrü­ßung ein Gra­tis ESC-Cock­tail für jeden

Urlauber.

Ein­lass: 19.30 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 02.00 Uhr

Der Rei­se­preis beträgt pro Urlau­ber 15€ und 25€ für Urlaubs­paa­re, die

Ein­tritts­kar­ten gibt es eben­falls im Vor­ver­kauf ab 29.1.24 im Bio am

Vogel­s­eck zu kau­fen. Rest­kar­ten gibt es last-minu­te an der

Abend­kas­se. Jedoch bit­ten wir um Ver­ständ­nis, wenn alle Strandstühle

bereits belegt sind, daher bes­ser die Rei­se im Vor­ver­kauf buchen und

ab auf den Faschings­strand des ESC in der Aisch­tal­hal­le Höchstadt!

Wir freu­en uns auf Euch!