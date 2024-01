Bam­ber­ger „Omas gegen Rechts“ erin­nern an den „Letz­ten Weg der Bam­ber­ger Juden“

Der Tag des Geden­kens an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus am 27. Janu­ar ist in Deutsch­land seit 1996 gesetz­lich ver­an­kert. Symbolhaft…