Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach warnt vor Aus­ufe­run­gen und Überschwemmungen

Aktu­ell warnt das Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach vor Hoch­was­ser. Es ist mit Aus­ufe­run­gen und Über­schwem­mun­gen in der Regi­on Bam­berg zu rech­nen. Auf­grund der Schnee­schmel­ze in Kom­bi­na­ti­on mit den gefal­le­nen Nie­der­schlä­gen stei­gen die Pegel­stän­de deut­lich an.

Fol­gen­de Pegel­stän­de wer­den nach aktu­el­len Pro­gno­sen der Hoch­was­ser­vor­her­sa­gen­zen­tra­le erwar­tet bzw. sind bereits erreicht:

Schen­ken­au / Itz: Pegel ist uner­war­tet stark ange­stie­gen und hat die Mel­de­stu­fe 2 erreicht. Ein wei­te­re Anstieg kann aktu­ell nicht aus­ge­schlos­sen werden.

Lohr / Bau­nach: Pegel ist eben­falls stark ange­stie­gen und hat die Mel­de­stu­fe 1 erreicht.

Auch klei­ne­re Gewäs­ser ohne Warn­pe­gel kön­nen über die Ufer treten.

Erläu­te­run­gen zu den Meldestufen:

Mel­de­stu­fe 1: Stel­len­wei­se klei­ne­re Ausuferungen

Mel­de­stu­fe 2: Land- und forst­wirt­schaft­li­che Flä­chen über­flu­tet oder leich­te Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen auf Haupt­ver­kehrs- und Gemeindestraßen

Mel­de­stu­fe 3: Ein­zel­ne bebau­te Grund­stücke oder Kel­ler über­flu­tet oder Sper­rung über­ört­li­cher Ver­kehrs­ver­bin­dun­gen oder ver­ein­zel­ter Ein­satz der Was­ser- oder Damm­wehr erforderlich.

Mel­de­stu­fe 4: Bebau­te Gebie­te in grö­ße­rem Umfang über­flu­tet oder Ein­satz der Was­ser- oder Damm­wehr in gro­ßem Umfang erforderlich.

Die Hoch­was­ser­war­nung wird aktua­li­siert, sobald dem Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach neue Erkennt­nis­se oder Vor­her­sa­gen vor­lie­gen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter https://​www​.hnd​.bay​ern​.de/.

Bit­te nut­zen Sie auch die App „Mei­ne Pegel 2.0“. Hier fin­den Sie eine regio­na­le Warn­kar­te, frei zoom­bar, inter­ak­ti­ve Aus­wahl ein­zel­ner Pegel oder Warn­ge­bie­te. Die­ser Ser­vice der Hoch­was­ser­zen­tra­len ist kosten­los: https://​www​.hoch​was​ser​zen​tra​len​.info/​m​e​i​n​e​p​e​g​el/

Auch in der offi­zi­el­len Kata­stro­phen-App NINA wer­den die Hoch­was­ser­war­nun­gen der Was­ser­wirt­schafts­äm­ter weitergegeben.

Infor­ma­tio­nen zur Wet­ter­la­ge gibt der Deut­sche Wet­ter­dienst heraus:

https://​www​.dwd​.de/​D​E​/​w​e​t​t​e​r​/​w​a​r​n​u​n​g​e​n​_​g​e​m​e​i​n​d​e​n​/​w​a​r​n​W​e​t​t​e​r​_​n​o​d​e​.​h​t​m​l​;​j​s​e​s​s​i​o​n​i​d​=​7​0​C​8​9​3​3​4​C​F​8​7​3​3​B​F​F​A​C​6​5​7​4​4​E​6​7​7​B​E​D​E​.​l​i​v​e​3​1​0​8​3​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​T​8​G​b​o​F​B​8​Y​T​1​8​O​V​2​P​N​2​S​i​g​r​Q​A​F​P​W​z​N​j​m​f​p​i​u​5​3​F​K​0​q​3​z​y​W​9​y​s​y​r​v​E​a​JFY