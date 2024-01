Jeder drit­te Park­vor­gang wird inzwi­schen mit Han­dy-Par­ken abgewickelt

In der Stadt Bay­reuth wird Han­dy-Par­ken immer belieb­ter und immer häu­fi­ger genutzt. Der Anteil der Park­vor­gän­ge, die mit­tels Han­dy-Par­ken durch­ge­führt wer­den, lag im ver­gan­ge­nen Jahr bei rund 34 Pro­zent. Dies ist der höch­ste Anteil an Han­dy-Park­vor­gän­gen seit des­sen Ein­füh­rung im Jahr 2009.

In Bay­reuth kann man ein­fach und bequem einen Park­schein per Easy­Park-App mit dem Han­dy lösen. Mit­tels Han­dy-Par­ken wird die lästi­ge Suche nach Klein­geld über­flüs­sig und es fal­len nur die tat­säch­li­chen Park­ge­büh­ren an. Der wie­der­hol­te Gang zum Fahr­zeug ent­fällt, da kein Park­schein hin­ter die Wind­schutz­schei­be gelegt wer­den muss.

Han­dy-Par­ken mit der Easy­Park-App bie­tet vie­le Vor­tei­le. Der Park­vor­gang wird unmit­tel­bar mit dem Smart­phone gestar­tet und kann jeder­zeit über die App been­det wer­den. Somit ist eine minu­ten­ge­naue Abrech­nung gewähr­lei­stet. Außer­dem erfolgt eine Erin­ne­rung vor Ablauf des Park­vor­gangs. Sei­ne Ver­län­ge­rung im Rah­men der Höchst­park­dau­er ist jeder­zeit ohne Rück­kehr zum Park­schein­au­to­ma­ten mög­lich. Und es besteht eine gro­ße Aus­wahl an Zah­lungs­mit­tel. Easy­Park bie­tet alle gän­gi­gen Zah­lungs­mit­tel an und ist somit für jeden zugäng­lich, ob SEPA-Last­schrift, Kre­dit­kar­ten, PayPal oder Apple Pay.

Übri­gens: Die Easy­Park-App kann kosten­los in den App Stores her­un­ter­ge­la­den werden.