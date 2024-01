Neu­er Ehren­vor­sit­zen­der, neu­er Vor­stand, neu­er Kom­man­dant, und 2500 Euro aus der Feu­er­wehr­kas­se für die Kul­tur­scheu­ne. Bei den Brand­schüt­zern wur­den in der Gene­ral­ver­samm­lung ein Gene­ra­ti­ons- und Füh­rungs­wech­sel vollzogen.

29 Mit­glie­der, dar­un­ter 19 Akti­ve waren ins Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus gekom­men, um eine neue Füh­rungs­spit­ze zu wäh­len. Seit 1988 stand Fritz Tan­ner als Vor­sit­zen­der an der Spit­ze der Feu­er­wehr. Sechs Peri­oden lang war er Ideen­ge­ber, Motor, Mäd­chen für alles und Bin­de­glied zu den ande­ren Ver­ei­nen im Ort. „36 Jah­re uner­müd­li­che Hin­ga­be, dei­ne Weit­sicht und dei­ne Taten haben die Feu­er­wehr Wir­benz zu dem gemacht, was sie heu­te ist: eine tra­gen­de Säu­le unse­rer Wir­ben­zer Gemein­schaft, eine tra­gen­de Säu­le der Gemein­de Spei­chers­dorf“, so Schrift­füh­rer Jür­gen Gün­ther in einer bewe­gen­den Lau­da­tio „für einen außer­ge­wöhn­li­chen Wir­ben­zer“. Das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment sei weit über die Auf­ga­ben eines Vor­stan­des hin­aus­ge­gan­gen. „Ob Pres­sack machen, Sau­kop­fes­sen, Faschingstanz oder Orga­ni­sa­ti­on von Ver­an­stal­tun­gen, das Küm­mern um den Schu­lungs­raum, egal ob Geträn­ke, Spei­sen oder Bewir­tung – du stan­dest vom Anfang bis zum Ende immer vor­ne, wenn es dar­um ging, die Gemein­schaft der Feu­er­wehr zu stär­ken und das Dorf­le­ben zu berei­chern.“ Die Ver­samm­lung wür­dig­te das Enga­ge­ment des 57-Jäh­ri­gen mit der ein­stim­mi­gen Ernen­nung zum Ehren­vor­sit­zen­den. Zum Dank gab es nebst Urkun­de ein Geschenk. Für Gat­tin Rita Blu­men. Zudem wur­de Tan­ner für vier Jahr­zehn­te Mit­glied­schaft und akti­ven Dienst mit Urkun­de und einen Gut­schein für das Erho­lungs­heim Bay­risch Gmain aus­ge­zeich­net. Geehr­te wur­de auch Otto Doll­hopf für 50 Jah­re und Ste­fan Graf für 30 Jah­re Mitgliedschaft.

In die Fuß­stap­fen von Tan­ner tritt Flo­ri­an Wal­lor, der seit 2012 als Kom­man­dant die 35-köp­fi­ge akti­ve Wehr im drit­ten Lösch­zug des Unter­krei­ses 13 der Inspek­ti­on IV im Kreis­feu­er­wehr­ver­band Bay­reuth führ­te und die Kom­man­do­brücke in jün­ge­re Hän­de leg­te. Bei der Wahl des Vor­sit­zen­den des Feu­er­wehr­ver­eins setz­te sich der 43-Jäh­ri­ge mit 21 Stim­men gegen Ben­ja­min Doll­hopf durch. Wal­lor ver­tritt die Feu­er­wehr auch im Kul­tur­scheu­nen­ver­ein. Für die Kom­man­do­brücke der Akti­ven spra­chen die 19 Akti­ven den bis­he­ri­gen Jugend­war­ten Domi­nik Tan­ner und Tho­mas Schind­ler das Ver­trau­en aus.

Ste­fan Graf bleibt stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der. Die Finan­zen blei­ben in den Hän­den von Kon­rad Schind­ler und Harald Graf. Schrift­füh­rer sind Jür­gen Gün­th­ner und Peter Burk­hardt, Kas­sen­prü­fer Bernd Schind­ler und Mar­kus Schind­ler. Gerä­te­war­te sind Lothar Graf und Seba­sti­an Graf. Jugend­war­te sind Jonas Gün­th­ner und Simon Graf.

Zuvor hat­te Kom­man­dant Wal­lor noch­mal die Alar­mie­run­gen zu zwei Brand­ein­sät­zen, einen ABC Ein­satz infol­ge eines ille­gal abge­la­ger­ten Die­sel­fas­ses am Wei­her vor der Bahn­un­ter­füh­rung nach Göpp­manns­bühl und tech­ni­sche Hil­fe­lei­stun­gen auf der B22 Revue pas­sie­ren las­sen. Ein dickes Lob galt Simon Graf, Jonas Gün­th­ner, Domi­nik Tan­ner, Peter Burk­hardt und Ben­ja­min Doll­hopf für eine bra­vou­rös abge­leg­te Lei­stungs­prü­fung Was­ser. In der Jugend­wehr wird Simon Graf bei der Stütz­punkt­feu­er­wehr Spei­chers­dorf aus­ge­bil­det. Sei­ne zwölf­jäh­ri­ge Dienst­zeit ins­ge­samt sei eine schö­ne Zeit gewe­sen, die er nicht mis­sen wol­le. Her­aus­for­de­run­gen sei­en die Umstel­lung der Ein­satz­nach­be­rei­tung, der Digi­tal­funk, die digi­ta­le Alar­mie­rung und Han­dy­a­lar­mie­rung sowie die Defi-Sta­ti­on am Wirts­haus gewe­sen. Ins­ge­samt wur­den 49 Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stun­gen und 23 Brand­ein­sät­ze in sei­ner zwölf­jäh­ri­ge Kom­man­dan­ten­dienst­zeit abge­ar­bei­tet. „Wir sind immer ohne kör­per­li­chen Scha­den nach Wir­benz zurück­ge­kehrt, was in der heu­ti­gen Zeit nicht immer selbst­ver­ständ­lich ist.“ Beson­ders in Erin­ne­rung blei­ben wer­de ihm ein ver­hee­ren­der Brand­ein­satz in Alt-Spei­chers­dorf und die Kuh in der Gül­le­gru­be in Wir­benz. „Beim die­sem letz­ten genann­ten Ein­satz war es wich­ti­ger denn je, dass man noch rüsti­ge ehe­ma­li­ge akti­ve Feu­er­wehr­män­ner hat, die sich in Wir­benz aus­ken­nen und mit Rat zur Sei­te stehen!

Nach drei Todes­fäl­le zählt die Feu­er­wehr 80 Mit­glie­der. Schrift­füh­rer Jür­gen Gün­th­ner erin­ner­te in sei­ner Rück­schau an Fest­teil­nah­men in Ram­les­reuth, Neu­stadt am Kulm, Köt­zers­dorf, Spei­chers­dorf, an Geburts­tags­be­su­che, Stär­ke­an­trin­ken und Sau­kop­fes­sen und Erste Hil­fe Kurs. Von einem guten finan­zi­el­len Pol­ster trotz Inve­sti­tio­nen in Anschaf­fun­gen und Defi­bri­la­tor berich­te­te Kas­sier Kon­rad Schind­ler. Sau­ber doku­men­tiert bestä­tig­te Kas­sen­prü­fer Seba­sti­an Graf, sodass ein­stim­mig ent­la­stet wurde.

Die Mit­glie­der ent­schie­den in einer sach­li­chen Dis­kus­si­on und unter Abwä­gung der finan­zi­el­len Belast­bar­keit schließ­lich auch, den Kul­tur­scheu­nen­ver­ein mit 2500 Euro zu unter­stüt­zen. Die Kul­tur­scheu­ne wird nicht nur mit viel Eigen­lei­stung und einer ehren­amt­li­chen Gemein­schafts­lei­stung des Ortes rea­li­siert. Alle Ver­ei­ne tra­gen auch antei­lig zur finan­zi­el­len Aus­stat­tung des Kul­tur­scheun­ever­eins bei. Es sei Geld von Wir­ben­zern für Wir­benz, so Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch. Das Geld die­ne dem Kul­tur­scheu­nen­ver­ein für Anschaf­fun­gen, die von der Gemein­de nicht ange­schafft oder über das Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung nicht geför­dert wer­den können.

Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch kün­dig­te an, dass die Gemein­de die Ersatz­be­schaf­fung für das Mehr­zweck­fahr­zeug (1993 ) im Blick habe und ein Kon­zept erar­bei­tet wer­de. Der Kreis­feu­er­wehr­ver­band set­ze alles dar­an, für die neu­en Gefah­ren­si­tua­tio­nen wie Hoch­was­ser und Wald- und Vege­ta­ti­ons­brän­de bestens gerü­stet zu sein, so Kreis­brand­in­spek­to­rin Ker­stin Schmidt. Wir sind der erste und schnell­ste Unter­kreis, der sei­ne Stär­ke­mel­dung kom­plett abge­schlos­sen hat, sah Kreis­brand­mei­ster Jür­gen Küff­ner als Beweis für exzel­len­te Arbeit. Das Glei­che gel­te für die Zusam­men­ar­beit der elf Orts­weh­ren in der Nach­wuchs­ar­beit. „Hier zie­hen alle an einem Strang!“

Ter­mi­ne

Faschings­fei­er der drei Ver­ei­ne am 10. Febru­ar in der Gast­stät­te Schind­ler. Kin­der­fa­sching und Män­ner­kar­ten am Faschingsdienstag.