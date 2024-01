Die im Jah­re 1666 gegrün­de­te Seba­stia­ni-Bru­der­schaft der Pfar­rei St. Mar­tin beging am Sonn­tag, 21.1.2024, das Fest des Hl. Mär­ty­rers Seba­sti­an mit einem Gedenk­got­tes­dienst in der Pfarr­kir­che St. Mar­tin. Um 14.00 Uhr zogen die Seba­stia­ni-Brü­der mit der aus dem Jah­re 1743 stam­men­den Hei­li­gen-Sta­tue in einer fei­er­li­chen Pro­zes­si­on durch die Stra­ßen der Alt­stadt von Forch­heim. Vor der Katha­ri­nen­spi­tal- Kir­che, in der Klo­ster­kir­che St. Anton und in der Pfarr­kir­che St. Mar­tin seg­ne­te Dom­ka­pi­tu­lar Mar­tin Emge nach Gebe­ten und Anru­fun­gen mit der Reli­quie des Hei­li­gen die Gläu­bi­gen und erbat für die Stadt und sei­ne Bewoh­ner den Schutz vor „Seu­chen und Gefahren“.

Anschlie­ßend fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Bru­der­schaft im Pfarr­kel­ler des Pfarr­hau­ses am Rat­haus­platz statt. Das älte­ste Mit­glied Hans Fried­rich eröff­ne­te die 358. Jah­res­ver­samm­lung der Bru­der­schaft. 1. Vor­sit­zen­der Ger­hard Käding nahm Rück­blick auf das abge­lau­fe­ne Jahr, gedach­te der Ver­stor­be­nen und ehr­te gemein­sam mit sei­nem Ver­tre­ter Mar­kus Schmidt. lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der. Ste­fan Brunn­qual wur­de für 20 Jah­re, der Mes­ner Tho­mas Neid­hart für 25 Jah­re, Nor­bert Pernecker für 30 Jah­re, Hans Mei­ster für 50 Jah­re und Her­mann Breit für 55 Jah­re geehrt und bedankt. Prä­ses Pfar­rer Mar­tin Emge dank­te allen 120 Brü­dern für ihre Ver­läss­lich­keit und Glau­bens­treue, aber auch für die Bereit­schaft, Zeug­nis und Zivil­cou­ra­ge durch ihr öffent­li­ches Bekennt­nis bei der Pro­zes­si­on zu zei­gen. Er bat die Anwe­sen­den, Freun­de und Bekann­te für die Bru­der­schaft zu gewinnen.Vor der Seg­nung der Bro­te wies Pfar­rer Emge auf das Jah­res­mot­to „End­lich-Leben“ für das Erz­bis­tum Bam­berg hin. In einer dop­pel­ten Bedeu­tung wer­de damit einer­seits die Begrenzt­heit des Lebens auf­ge­zeigt und zugleich dar­auf hin­ge­wie­sen, dass erst jen­seits der Schwel­le des Todes ein Leben in Fül­le und ohne Ende mög­lich sei. Des­wei­te­ren erin­ner­te der Dom­ka­pi­tu­lar an den 1000. Todes­tag des Bis­tumpa­trons Kai­ser Hein­rich II, der im Jah­re 1024 mit sei­ner Gemah­lin Kai­se­rin Kuni­gun­de das Bis­tum Bam­berg gegrün­det hat. Des Erz­bis­tum fei­ert die­ses Jubi­lä­um mit vie­len Veranstaltungen.

Edu­ard Nöth