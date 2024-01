Das Sozi­al­team Maxi­mi­li­ans­hö­he in Bay­reuth ist eine Ein­rich­tung für such­ter­krank­te Men­schen und bie­tet Platz für 78 Bewoh­ner. Das Haus möch­te sei­nen Spei­se­plan ger­ne auf mehr bio­re­gio­na­le Lebens­mit­tel umstel­len. Inspi­riert durch das posi­ti­ve Feed­back des Hau­ses Mar­tins­ruh in Kasberg/​Gräfenberg, wel­ches im letz­ten Jahr das erste Bio­Re­gio Coa­ching Ober­fran­kens erfolg­reich absol­vier­te, wagt sich nun auch die näch­ste Ein­rich­tung dar­an, bio­re­gio­na­le Lebens­mit­tel in ihrer Küche ver­ko­chen zu wollen.

„Hier­bei spie­len natür­lich nicht nur die Bezugs­quel­len eine gro­ße Rol­le, son­dern auch die damit ver­bun­de­ne Logi­stik, die Kom­mu­ni­ka­ti­on an die Bewoh­ner und die damit ein­her­ge­hen­de Akzep­tanz einer mög­li­chen Spei­se­plan­um­stel­lung“, sagt Julia Thiem vom Sach­ge­biet Gemein­schafts­ver­pfle­gung beim Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft, For­sten Bay­reuth-Münch­berg (AELF).

Dem Haus ist es wich­tig, sei­nen Bewoh­nern nach­hal­ti­ges und gesun­des Essen zu ser­vie­ren. Durch den Bezug bio­re­gio­na­ler Lebens­mit­tel kann das gelin­gen. Die Lebens­mit­tel wer­den nicht weit trans­por­tiert und haben schon des­halb eine gute Öko­bi­lanz. Die­se wird aber auch durch den Fak­tor „BIO“ beein­flusst. Hier wer­den kei­ne Pesti­zi­de ein­ge­setzt und auch das Tier­wohl bekommt gro­ße Auf­merk­sam­keit. „Ich möch­te an die­ser Stel­le eine Lan­ze für das AELF Bay­reuth-Münch­berg bre­chen, da die Kom­mu­ni­ka­ti­on bereits am Anfang tadel­los war und die­ses Ange­bot kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit ist“, sagt Mat­thi­as Seich­ter, der Einrichtungsleiter.

Die Mana­ger der Öko-Modell­re­gio­nen Frän­ki­sche Schweiz und Fich­tel­ge­bir­ge freu­en sich über den Start des Coa­chings: „Es wird span­nend, denn jede Ein­rich­tung der Gemein­schafts­ver­pfle­gung ist indi­vi­du­ell auf­ge­stellt. Unter­schied­li­che Bedürf­nis­se, unter­schied­li­che Ziel­grup­pen, unter­schied­li­che Kapa­zi­tä­ten in Per­so­nal, Lager­mög­lich­kei­ten, Küchen­aus­stat­tung oder Bud­get. Da ist es gut, wenn sich ver­schie­de­ne Spe­zia­li­sten im Sin­ne der jewei­li­gen Ein­rich­tung ein­brin­gen kön­nen. Hier bekommt nie­mand etwas über­ge­stülpt und das ist uns wich­tig“, sagt Juli­us Stint­zing, Mana­ger der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz. Sein Kol­le­ge Dani­el Bus­lapp aus der Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge ergänzt: „Beim Aus­bau öko­lo­gisch bewirt­schaf­te­ter Flä­chen haben wir ein klas­si­sches Hen­ne-Ei-Pro­blem. Wo kei­ne Nach­fra­ge, da kein Ange­bot. Ein Ange­bot ins Blaue ist aber – gera­de in der Land­wirt­schaft – auch kei­ne Opti­on. Da bie­tet die Abnah­me durch Groß­kü­chen einen gro­ßen Hebel und eine gute Mög­lich­keit für land­wirt­schaft­li­che Betrie­be, ihre Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten stück­wei­se zu erweitern.“

Das AELF Bay­reuth-Münch­berg über­nimmt die füh­ren­de und koor­di­na­to­ri­sche Rol­le des Coa­chings und kann zu den The­men Gesund­heit und Kom­mu­ni­ka­ti­on einen wich­ti­gen Input lei­sten. Der Coach, Stef­fen Schel­le, ist selbst Küchen­chef vom Cari­tas Alten- und Pfle­ge­heim St. Mar­tin in Bay­reuth, wel­ches erst im Spät­som­mer 2022 für regio­na­le und sai­so­na­le Ernäh­rung aus­ge­zeich­net wur­de. Er bil­det den Kern der Bera­tung in Sachen Spei­se­pla­nung. Hier geht’s im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes ans Ein­ge­mach­te. Die Öko-Modell­re­gio­nen Frän­ki­sche Schweiz und Fich­tel­ge­bir­ge unter­stüt­zen bei der Bezugs­quel­len­su­che für bio­re­gio­na­le Lebensmittel.

Das Bio­Re­gio-Coa­ching ist ein kosten­lo­ses Ange­bot des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth-Münch­berg in Koope­ra­ti­on mit den Öko-Modell­re­gio­nen und soll öffent­li­che sowie pri­va­te Ein­rich­tun­gen in der Gemein­schafts­ver­pfle­gung beglei­ten, wel­che das The­ma Bio in der eige­nen Küche ange­hen wol­len. Jede Ein­rich­tung in Ober­fran­ken hat die Mög­lich­keit, sich unver­bind­lich zu bewer­ben. Kon­takt­part­ner ist dabei das AELF sowie die Ansprech­part­ner der jewei­li­gen Öko-Modellregionen.