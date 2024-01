Star­kes erstes Vier­tel sichert den Sieg

In einem sehr wich­ti­gen Heim­spiel besieg­te der ATS Kulm­bach die 2. Mann­schaft der TG Veits­höch­heim mit 82:66.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de sicher­ten sich die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach die ersten zwei Punk­te der Rück­run­de. Im Heim­spiel gegen die 2.Mannschaft des TG Veits­höch­heim gab es einen sou­ve­rä­nen 82:66-Sieg. Bei­de Mann­schaf­ten haben in der Bay­ern­li­ga Nord jetzt je fünf Sie­ge. Wobei die Unter­fran­ken acht, die Kulm­ba­cher schon neun Nie­der­la­gen zu buchen stehen.

Beim ATS war bis auf Auf­bau­spie­ler David Brown und Rou­ti­nier Ste­fan Pas­sing alle Mann mit dabei. So konn­te Coach Hol­ger Wies­ner auf ein voll­be­setz­te Bank zurück greifen.

Vor dem Spiel ging es dar­um die posi­ti­ven Din­ge aus der Nie­der­la­ge von letz­ter Woche gegen den Tabel­len­zwei­ten DJK Schwein­furt mit­zu­neh­men und dar­an anzu­knüp­fen. Die Mann­schaft schien sich die Wor­te ihres Trai­ners zu Her­zen genom­men zu haben, denn sie star­tet stark ins Spiel. In der Ver­tei­di­gung stand man gut und in der Offen­si­ve wur­de der Weg zum Brett gesucht. Vor allem das Zusam­men­spiel der bei­den „Gro­ßen“ Niklas Jung­bau­er und Leo­nard Mit­chell resul­tier­te immer wie­der in leich­te Punk­te für den ATS.

Mit einer 14 Punk­te Füh­rung ging es ins zwei­te Vier­tel. Lei­der zeig­ten sich hier wie­der die Pro­ble­me der Bier­städ­ter, mit denen sie schon die gan­ze Sai­son zu kämp­fen hat­ten: Nicht die nöti­ge Ener­gie in der Abwehr und unnö­ti­ge Ball­ver­lu­ste. Somit konn­te die TG den Rück­stand auf acht Punk­te verkürzen.

Nach der Halb­zeit war die Ver­tei­di­gung des ATS wie­der bes­ser und man lies im drit­ten Vier­tel nur 11 Punk­te zu. Stark hier die Lei­stung vor allem von Alex Schwa­ben­land, der es in der Defen­se häu­fig mit dem Tops­corer der TG Veits­höch­eim zu tun hat­te und dazu ins­ge­samt acht Punk­te beisteuerte.

Im letz­ten Vier­tel spiel­te der ATS sou­ve­rän und ver­grö­ßer­te den Vor­sprung auf bis zu 20 Punk­te. Vier Spie­ler der Kulm­ba­cher punk­te­ten zwei­stel­lig und am Ende stand es dann 82:66.

Näch­sten Sams­tag gibt es schon das näch­ste Heim­spiel. Um 18 Uhr ist der TSV Brei­ten­güss­bach 2 zu Gast in der CVG-Hal­le. Das Hin­spiel ver­lor der ATS deut­lich mit 67:59. In der Tabel­le ist der TSV momen­tan auf dem 6.Platz. Wie der ATS auf dem neun­ten Platz, haben sie bis­her nur fünf Sie­ge ein­fah­ren kön­nen, aller­dings bei zwei Spie­len weiniger.

ATS Kulm­bach: Jungbauer,N (18P); Mitchell,L. (16P); Mallanik,M. (15P); Koths,T (15 Punk­te); Eckhardt,A. (8P) Schwa­ben­land, A. (8P); Hansl, M. (2P);Schwabenland, P. ; Arlt, R.; ; Pietsch,F.