Ein per­fek­tes Match: Jun­ge Talen­te ent­decken Berufsperspektiven

Span­nen­der Dop­pel­ein­satz in der Bro­se Are­na in Bam­berg: Erst erleb­te die Hal­le einen regel­rech­ten Ansturm von Schü­le­rin­nen und Schü­lern, die sich bei über das Hand­werk infor­mier­ten; dann folg­te das sport­li­che Duell der Bam­bergs Bas­kets gegen den amtie­ren­den deut­schen Bas­ket­ball­mei­ster Ratio­ph­arm Ulm. Wäh­rend das Bas­ket­ball­spiel lei­der ver­lo­ren ging, war die Ver­an­stal­tung „It‚s a MATCH: Bas­ket­ball meets Hand­werk“ für die über 600 Jugend­li­chen und die Hand­werks­be­trie­be ein Gewinn.

„It’s a MATCH – Bas­ket­ball meets Hand­werk“ ver­ein­te geschickt bei­de Aspek­te. Ab 15 Uhr pro­bier­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Bam­berg und dem west­li­chen Ober­fran­ken ver­schie­de­nen Hand­werks­be­ru­fe aus und erleb­ten die Lei­den­schaft der vor Ort ver­tre­te­nen Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker haut­nah. Elf Betrie­be, das Mit­tel­stand Digi­tal-Zen­trum Hand­werk, das Nach­wuchs­team der HWK und die Fach­hoch­schu­le des Mit­tel­stands prä­sen­tier­ten ins­ge­samt 13 Aus­bil­dungs­be­ru­fe und infor­mier­ten und erklär­ten die Kar­rie­re­per­spek­ti­ven im Hand­werk. Eine Chall­enge lei­te­te die Jugend­li­chen zu jedem Stand, an dem sie Fra­gen beant­wor­ten muss­ten, um an einem Gewinn­spiel teil­zu­neh­men. Die posi­ti­ve Reso­nanz der über 600 Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie ihrer Leh­re­rin­nen und Leh­rer war beeindruckend.

Mat­thi­as Graß­mann, Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken (HWK), äußer­te sich begei­stert: „Mit unse­rer Akti­on haben wir einen beein­drucken­den ‚Tag des Hand­werks an baye­ri­schen Schu­len‘ hin­ge­legt. Dass so vie­le Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu Besuch kamen und in direk­ten Kon­takt mit Betrie­ben und dem Hand­werk gekom­men sind, ist ein gro­ßer Erfolg.“ Die­se Ver­an­stal­tung mar­kier­te den Auf­takt der HWK zum „Tag des Hand­werks an baye­ri­schen Schu­len“ in die­sem Jahr. Seit dem ver­gan­ge­nen Schul­jahr ist für Schü­le­rin­nen und Schü­ler aller all­ge­mein­bil­den­den Schu­len in Bay­ern ein ver­pflich­ten­der „Tag des Hand­werks“ ein­ge­führt worden.

Das Ziel ist es, den Jugend­li­chen hand­werk­li­che Tätig­kei­ten näher zu brin­gen und die attrak­ti­ven Berufs­fel­der des moder­nen Hand­werks pra­xis­nah neben dem regu­lä­ren Unter­richt vorzustellen.