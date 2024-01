Zur ange­hen­den Fasten­zeit zeigt die RW21 Stadt­bi­blio­thek vom 30. Janu­ar bis 24. Febru­ar in ihrer Gale­rie im 1. Stock die Aus­stel­lung „Die Schön­heit der Stil­le“ mit medi­ta­ti­ven Foto­gra­fien der Leip­zi­ger Künst­le­rin Vic­to­ria Knob­loch. Am Mitt­woch, 14. Febru­ar, fin­det um 16 Uhr die Midis­sa­ge statt, bei der die Künst­le­rin selbst anwe­send sein und anschlie­ßend einen Vor­trag hal­ten wird. Die Bil­der der Aus­stel­lung neh­men die Betrach­te­rin­nen und Betrach­ter mit in die unge­ahn­ten Wei­ten und die Stil­le der Natur. Es sind schlich­te, direk­te, aber tief berüh­ren­de Auf­nah­men. Die mei­sten Foto­gra­fien ent­stan­den in den nörd­li­chen Län­dern Island, Nor­we­gen und Schott­land. Aber auch Bil­der aus der Mon­go­lei und Boli­vi­en sind zu sehen. Die Stil­le und Gewal­tig­keit die­ser Land­schaf­ten beru­hi­gen den Geist, die kla­re Luft dort erfrischt die See­le und die unend­li­che Wei­te der Land­schaf­ten geben neue, wei­te­re Per­spek­ti­ven auf das Leben. Wer sich in die Bil­der von Vic­to­ria Knob­loch ver­senkt, kann hin­ter den Ber­gen, den Land­schaf­ten, den Nebeln das geheim­nis­vol­le Weben des inne­ren Seins spüren.