„Der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich ist Teil der erfolg­rei­chen Hei­mat­stra­te­gie und lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag für gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se in ganz Bay­ern. Der Frei­staat unter­stützt sei­ne Kom­mu­nen seit Jah­ren ziel­ge­rich­tet, damit sie ihre Auf­ga­ben erfül­len und in ihre Ein­rich­tun­gen vor Ort inve­stie­ren kön­nen. 2024 gehen in den Land­kreis Wun­sie­del Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen in Höhe von rund 36 Mil­lio­nen Euro, in den Land­kreis Kulm­bach rund 34 Mil­lio­nen Euro und an die kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den aus dem Land­kreis Bay­reuth im Stimm­kreis Wun­sie­del / Kulm­bach rund 7 Mil­lio­nen Euro. An die Gemein­den und Land­krei­se in Ober­fran­ken gehen 2024 in Sum­me Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen in Höhe von über 512 Mil­lio­nen Euro. Ins­ge­samt erhal­ten die baye­ri­schen Land­krei­se und Gemein­den Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen von rund 4,44 Mil­li­ar­den Euro“, so Finanz- und Hei­mat­staats­se­kre­tär Mar­tin Schöf­fel anläss­lich der Bekannt­ga­be der Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für 2024.

Die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen sind eine der zen­tra­len Ein­nah­me­quel­len der baye­ri­schen Kom­mu­nen. Sie mil­dern Unter­schie­de in der Steu­er­kraft ab und stär­ken die finan­zi­el­le Lei­stungs­fä­hig­keit der Kom­mu­nen. Die Gemein­den und Land­krei­se kön­nen sie frei zur Erfül­lung ihrer Auf­ga­ben ver­wen­den. Dies unter­streicht die kom­mu­na­le Eigen­ver­ant­wor­tung und Selbstverwaltung.

Der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich erreicht in 2024 in Zei­ten gro­ßer Her­aus­for­de­run­gen für alle staat­li­chen Ebe­nen einen Rekord­wert von rund 11,4 Mil­li­ar­den Euro und steigt damit um rund 213 Mil­lio­nen Euro im Ver­gleich zum Vor­jahr. Neben den Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für Gemein­den und Land­krei­se wer­den auch die Zuwei­sun­gen an die Bezir­ke um 10 Mil­lio­nen Euro auf über 716 Mil­lio­nen Euro erhöht. Wich­ti­ge Schwer­punk­te setzt der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich neben der Stär­kung der Ver­wal­tungs­haus­hal­te auch im Inve­sti­ti­ons­be­reich. So ste­hen zum Bei­spiel für die För­de­rung des kom­mu­na­len Hoch­baus, ins­be­son­de­re für den Bau von Schu­len und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, rund 1,07 Mil­li­ar­den Euro zur Verfügung.

Wun­sie­del

2024 flie­ßen ins­ge­samt rund 36 Mil­lio­nen Euro in den Land­kreis Wun­sie­del. Davon erhält der Land­kreis selbst rund 16 Mil­lio­nen Euro und die kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den rund 20 Mil­lio­nen Euro.

Bad Alex­an­ders­bad 724 Euro

Arz­berg 501.172 Euro

Höch­städt i. Fich­tel­ge­bir­ge 272 Euro

Hohen­berg a. d. Eger 808 Euro

Kir­chen­lamitz 005.628 Euro

Markt­leu­then 677.496 Euro

Nagel 053.572 Euro

Rös­lau 744 Euro

Schirn­ding 728 Euro

Schön­wald 825.088 Euro

Selb 423.596 Euro

Thiers­heim 504 Euro

Thier­stein 152 Euro

Tröstau 172.212 Euro

Wun­sie­del 762.700 Euro

Kulm­bach

2024 flie­ßen ins­ge­samt rund 34 Mil­lio­nen Euro in den Land­kreis Kulm­bach. Davon erhält der Land­kreis selbst rund 15 Mil­lio­nen Euro und die kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den über 19 Mil­lio­nen Euro.

Gra­fen­ge­haig 244 Euro

Gut­ten­berg 648 Euro

Hars­dorf 584 Euro

Him­mel­kron 580 Euro

Köd­nitz 892 Euro

Kulm­bach 755.096 Euro

Kup­fer­berg 220 Euro

Lud­wig­s­ch­or­gast 533 476 Euro

Main­leus 500.228 Euro

Markt­leu­gast 570.596 Euro

Neu­dros­sen­feld 281.916 Euro

Neu­en­markt 367.668 Euro

Press­eck 095.084 Euro

Stadt­stein­ach 152 Euro

Thur­n­au 015.316 Euro

Treb­gast 260 Euro

Unter­stein­ach 672 Euro

Wirsberg 552 Euro

Won­sees 61 708 Euro

Bay­reuth

2024 flie­ßen ins­ge­samt rund 61 Mil­lio­nen Euro in den Land­kreis Bay­reuth. Davon ent­fal­len rund 7 Mil­lio­nen Euro auf die kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den im Stimm­kreis Wun­sie­del / Kulmbach.