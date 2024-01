Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

20-Jäh­ri­ger fährt unter Alko­hol- und Drogeneinfluss

COBURG. Bei der Kon­trol­le eines 20-Jäh­ri­gen mit sei­nem Peu­geot im Cobur­ger Stadt­ge­biet stand der Mann in der Nacht zum Mon­tag unter Alko­hol- und Drogeneinfluss.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on kon­trol­lier­te am Mon­tag um 0:40 Uhr den Peu­geot des Man­nes in der Ufer­stra­ße. Da der Mann nach Alko­hol roch und zudem dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, führ­ten die Beam­ten zunächst einen Alko­test durch. Die­ser ergab einen Wert von 0,66 Pro­mil­le. Nach­dem der Cobur­ger vor Fahrt­an­tritt zudem Rausch­gift zu sich genom­men hat­te, ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Zudem unter­ban­den sie die Wei­ter­fahrt. Gegen den 20-Jäh­ri­gen wird nun wegen Fah­rens unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss ermittelt.

Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de bei Fuß­ball­tur­nier entwendet

COBURG. Wäh­rend eines Fuß­ball­tur­niers in einer Schul­turn­hal­le in Coburg ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Sonn­tag­nach­mit­tag von vier Geschä­dig­ten deren Bar­geld sowie Zigaretten.

Wäh­rend eines Fuß­ball­tur­niers in der Turn­hal­le der Pesta­loz­zi-Grund­schu­le in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße hat­ten es Unbe­kann­te auf Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de abge­se­hen. In vier Fäl­len ent­wen­de­ten die Die­be aus Sport­ta­schen oder Geld­beu­teln der Geschä­dig­ten Bar­geld in Höhe zwi­schen 15 und 90 Euro. In einem Fall klau­ten die Lang­fin­ger zudem noch eine Schach­tel Ziga­ret­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei mehr als 200 Euro. Zeu­gen, die am Sonn­tag­nach­mit­tag im Bereich der Schul­turn­hal­le der Pesta­loz­zi-Schu­le in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Unfall­zeu­gen nach Schul­weg­un­fall gesucht

COBURG. Am Frei­tag­mor­gen stieß eine 33-jäh­ri­ge Smart-Fah­re­rin in der Stra­ße „Stein­tor“ mit einer 8‑jährigen Schü­le­rin zusam­men. Das Kind ver­letz­te sich am Fuß.

Die Auto­fah­re­rin fuhr gegen 7:15 Uhr mit ihrem Smart von der Seid­manns­dor­fer Stra­ße in Rich­tung der Stra­ße „Stein­tor“. In dem Bereich stieß sie mit der 8‑jährigen Schü­le­rin zusam­men, die sich dabei ver­letz­te. Die Auto­fah­re­rin kon­tak­tier­te die Mut­ter des Kin­des und bei­de tausch­ten die Per­so­na­li­en aus. Die Auto­fah­re­rin mel­de­te sich zudem bei der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on um den Ver­kehrs­un­fall poli­zei­lich auf­neh­men zu las­sen. Da der genaue Unfall­her­gang aktu­ell nicht klar ist, sucht die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on nach Unfall­zeu­gen. Zeu­gen, die am Frei­tag um 7.15 Uhr in der Stra­ße „Stein­tor“ den Zusam­men­stoß mit­be­kom­men haben, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -