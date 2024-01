Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

BAM­BERG. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag wur­den meh­re­re bren­nen­de Müll­ton­nen in der The­re­si­en­stra­ße gemel­det. Die Feu­er­wehr hat­te den Brand schnell im Griff, es ent­stand Sach­scha­den an drei Müll­ton­nen sowie an der angren­zen­den Grund­stücks­mau­er, der Gesamt­scha­den wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Eine Gefähr­dung für Anwoh­ner war zu kei­nem Zeit­punkt gege­ben. Hin­wei­se zu die­sem Fall nimmt die Poli­zei Bam­berg Stadt entgegen.

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Rad­fah­rer und einem Pkw-Fah­rer im Gan­golfsweg in Bam­berg. Der Rad­ler befuhr den Rüdel­weg in Rich­tung Gan­golfsweg und konn­te auf­grund eines tech­ni­schen Defekts am Draht­esel nicht brem­sen. Er stieß seit­lich mit dem von rechts kom­men­den Pkw zusam­men und wur­de über die Motor­hau­be geschleu­dert. Zudem wur­de bei der Unfall­auf­nah­me fest­ge­stellt, dass der Rad­fah­rer mit rund 1,2 Pro­mil­le unter­wegs gewe­sen war. Er wur­de auf­grund sei­ner Ver­let­zun­gen mit einem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus gebracht, dort wur­de dann auch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Gegen den Rad­fah­rer wird nun wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ermittelt.

BAM­BERG. Am frü­hen Abend ereig­ne­te sich ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den in der Armee­stra­ße. Ein Pkw-Fah­rer kam mit sei­nem Fahr­zeug von der Fahr­bahn ab und stieß mit einem dort abge­stell­ten Con­tai­ner zusam­men. Dabei wur­de der Fah­rer leicht ver­letzt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 10000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

TIE­FEN­HÖCH­STADT. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te am Sonn­tag­vor­mit­tag ein 9‑jähriges Mäd­chen nach einem Ver­kehrs­un­fall ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Von Tie­fen­höch­stadt in Rich­tung Fran­ken­dorf war ein 41-jäh­ri­ger Auto­fah­rer und die 9‑jährige Bei­fah­re­rin unter­wegs. Auf der win­ter­glat­ten Fahr­bahn rutsch­te der Pkw, Toyo­ta, in einer Kur­ve zunächst nach links. Anschlie­ßend schleu­der­te das Fahr­zeug wie­der nach rechts und prall­te in die Leit­plan­ke. Das rund­um beschä­dig­te Auto muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­holt wer­den. Ins­ge­samt ent­stand Sach­scha­den am Pkw sowie an der Leit­plan­ke in Höhe von etwa 7.000 Euro. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me befan­den sich die Feu­er­weh­ren aus Fran­ken­dorf und Teu­chatz im Einsatz.

EBRACH. In einer Links­kur­ve kurz vor Buch kam am Sonn­tag­nach­mit­tag ein 21-jäh­ri­ger Auto­fah­rer offen­sicht­lich aus Unacht­sam­keit zu weit nach rechts und stieß gegen eine Streu­sand­ki­ste sowie einen Leit­pfo­sten. Beim Unfall zog sich der Fahr­zeug­füh­rer Prel­lun­gen am Kopf zu und begab sich des­halb selb­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. Die ent­stan­de­nen Schä­den belau­fen sich auf ins­ge­samt ca. 4.000 Euro.

Son­sti­ges

BAU­NACH. Unbe­kann­te ver­brann­ten zwi­schen Sams­tag­abend, 20 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen auf einem Grund­stück in der Bahn­hof­stra­ße etwa vier bis fünf Raummeter Holz sowie ein Abdeck-Fleece im Gesamt­wert von ca. 700 Euro. Da sich die Feu­er­stel­le nur weni­ge Meter neben einer Scheu­ne und einer Gül­le­gru­be mit Gär­ga­sen befand, wur­de am Sonn­tag­mor­gen die Feu­er­wehr aus Bau­nach ver­stän­digt, um den glü­hen­den Asche­berg abzulöschen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zwei Leicht­ver­letz­te bei Auf­fahr­un­fall auf der Autobahn

Hall­stadt. Am Sams­tag­abend fuhr der 21-jäh­ri­ge Fah­rer eines Seat auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt auf dem rech­ten Fahr­strei­fen durch den Bau­stel­len­be­reich bei Hall­stadt. Als vor ihm ein Ford mit 35-jäh­ri­gem Fah­rer plötz­lich ver­kehrs­be­dingt stark abbrem­sen muss­te, erkann­te dies der Seat-Fah­rer zu spät und fuhr trotz eige­ner Voll­brem­sung hef­tig hin­ten auf. Dabei wur­den sowohl der Seat-Fah­rer, als auch des­sen 57-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin leicht ver­letzt, benö­tig­ten aller­dings kei­nen Ret­tungs­dienst. Der Seat ist wohl Total­scha­den und muss­te abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt wird der Sach­scha­den auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kör­per­ver­let­zung bei Geburtstagsfeier

Bay­reuth. Erheb­li­che Ver­let­zun­gen erlitt ein Gast einer Geburts­tags­fei­er, nach­dem er einen Mann auf ein bestehen­des Rauch­ver­bot hin­wies. Der bis­lang unbe­kann­te Täter ver­lies anschlie­ßend die Ört­lich­keit. Die Bay­reu­ther Poli­zei sucht Zeugen.

Der Angriff ereig­ne­te sich am frü­hen Sams­tag­mor­gen, gegen 01 Uhr, in einem Ver­eins­heim in der Cal­vin­stra­ße. Bereits vor­her fiel der Unbe­kann­te nega­tiv auf, da er, trotz Rauch­ver­bot, sich eine Ziga­ret­te anzün­de­te. Die anwe­sen­den Berech­tig­ten der Ört­lich­keit spra­chen ihn dar­auf­hin an und baten ihn, das Rau­chen zu unter­las­sen. Dar­auf­hin schlug der Unbe­kann­te dem 43-jäh­ri­gen Geschä­dig­ten mit der Faust ins Gesicht und trat ihm noch in die Rip­pen, als er bereits am Boden lag. Der Geschä­dig­te erlitt neben eini­gen Häma­to­men noch eine Rip­pen­prel­lung und eine gebro­che­ne Nase. Beam­te der Bay­reu­ther Poli­zei lei­te­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein und bit­ten Zeu­gen, sich zu melden.

Streit vor Dis­ko­thek endet mit Krankenhausaufenthalt

Bay­reuth. Zu einer Kör­per­ver­let­zung kam es am Sams­tag in den Mor­gen­stun­den vor einer Dis­ko­thek in der Alt­stadt. Ein Betei­lig­ter ver­brach­te die fol­gen­den Stun­den in einem Kran­ken­haus. Die Bay­reu­ther Poli­zei ermittelt.

Zwei 35-jäh­ri­ge Män­ner gerie­ten vor dem Tanz­lo­kal in Streit, wor­auf­hin einer der bei­den Män­ner unver­mit­telt dem ande­ren ins Gesicht schlug. Der Geschä­dig­te stürz­te und ver­letz­te sich bei dem Sturz so, dass er mit dem Ret­tungs­dienst zur wei­tern Abklä­rung ins Kli­ni­kum Bay­reuth ver­bracht wur­de. Beim 35-jäh­ri­gen Täter stell­ten die geru­fe­nen Poli­zi­sten einen Wert von 0,76 Pro­mil­le Alko­hol fest. Gegen ihn wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Betäu­bungs­mit­tel sichergestellt

Bay­reuth. Beam­te der Bay­reu­ther Poli­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­mor­gen einen jun­gen Mann in der Fuß­gän­ger­zo­ne. Er führ­te Betäu­bungs­mit­tel bei sich und muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

Gegen 01 Uhr über­prüf­ten die Beam­ten den 26-Jäh­ri­gen in der Maxi­mi­li­an­stra­ße und fan­den bei ihm weni­ge Gramm Mari­hua­na. Die Poli­zi­sten stell­ten die Dro­gen sicher und lei­te­ten wegen uner­laub­ten Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln ein Straf­ver­fah­ren ein.

Voll­trun­ke­ner schläft auf Gehweg

Bay­reuth. Am Sams­tag­nach­mit­tag stell­te die Besat­zung eines Ret­tungs­dien­stes einen auf dem Geh­weg lie­gen­den Mann in der Justus-Lie­big-Stra­ße fest. Das Pro­blem des Man­nes stand schnell fest.

Aus­ge­hend von einem medi­zi­ni­schen Pro­blem ver­such­ten die Sani­tä­ter dem 40-jäh­ri­gen Bay­reu­ther zu hel­fen. Noch bevor sie aus ihrem Ret­tungs­wa­gen aus­stei­gen konn­ten, ver­such­te die­ser die Türen des Fahr­zeugs auf­zu­rei­ßen, was ihm aber nicht gelang. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei stell­te bei dem Bay­reu­ther schließ­lich einen Alko­hol­wert von rund 2,7 Pro­mil­le fest. Da kein medi­zi­ni­scher Not­fall vor­lag, der Betrun­ke­ne jedoch auf­grund der tie­fen Minus­tem­pe­ra­tu­ren nicht sei­nem Schick­sal über­las­sen wer­den konn­te, nah­men die Beam­ten ihn zum Aus­nüch­tern in Gewahrsam.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Sonn­tag­mit­tag fuhr ein 55-jäh­ri­ger mit sei­nem Renault zur B470 an die Pretz­fel­der Ein­mün­dung her­an. Hier stand bereits ein 25-jäh­ri­ger, der ver­kehrs­be­dingt mit sei­nem Audi anhal­ten muss­te. Auf­grund einer Unacht­sam­keit des Renault­fah­rers fuhr die­ser auf den Vor­der­mann auf. Bei­de Fah­rer blie­ben unver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 5.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Gos­berg. Am Sonn­tag­abend ver­stieß in der Ker­s­ba­cher Stra­ße ein 18-jäh­ri­ger Golf-Fah­rer gegen das Rechts­fahr­ge­bot und krach­te hier­bei fron­tal mit dem ent­ge­gen kom­men­den Vol­vo eines 60-Jäh­ri­gen zusam­men. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand dadurch Total­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 22500.- Euro. Sowohl die Fahr­zeug­füh­rer als auch deren jewei­li­ge jugend­li­che Mit­fah­re­rin erlit­ten beim Auf­prall leich­te Ver­let­zun­gen, wes­halb der Ret­tungs­dienst alle vier zur wei­te­ren Behand­lung in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ver­brin­gen musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit Vor­dach kollidiert

ALTEN­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein Zeu­ge beob­ach­te­te am Frei­tag auf dem Park­platz des Ein­kaufs­zen­trums in der Weis­mai­ner Stra­ße eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. Um 10:00 Uhr woll­te ein unbe­kann­ter Lkw-Fah­rer rück­wärts ein­par­ken. Hier­bei fuhr er gegen ein Vor­dach und ent­fernt sich im Anschluss uner­laubt, ohne sich um den Sach­scha­den zu küm­mern. Die­ser beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zu melden.´

Geschwin­dig­keits­kon­trol­le

SCHNEY / LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag führ­ten Poli­zei­be­am­te in der Zeit von 09:37 bis 11:09 Uhr auf der Kreis­stra­ße LIF2 zwi­schen Schney und Michel­au Laser­kon­trol­len durch. Das Ergeb­nis waren eine Ver­war­nung und drei Anzei­gen. Der schnell­ste Fahr­zeug­füh­rer war mit 101 km/​h bei erlaub­ter Höchst­ge­schwin­dig­keit von 70 km/​h unterwegs.