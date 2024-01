Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Nach Kör­per­ver­let­zung – Haft­zel­le beschädigt

Am frü­hen Sams­tag, 20.01.2024, geriet in der Haupt­stra­ße ein 21-Jäh­ri­ger Erlan­ger in eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit einem 19-Jäh­ri­gen und sei­ner 17-jäh­ri­gen Begleiterin.

Vor Ort lies sich der Sach­ver­halt, auch auf­grund der star­ken Alko­ho­li­sie­rung der Betei­lig­ten, nur erschwert auf­klä­ren. Aller­dings muss nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­stand davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass gegen 02:30 Uhr alle drei Betei­lig­ten vor einem Auto­ma­ten­ki­osk wech­sel­sei­tig auf­ein­an­der ein­schlu­gen. Schwe­re­re Ver­let­zun­gen trug kei­ner der Betei­lig­ten davon, es wur­de aber auch die Beklei­dung und Kopf­hö­rer der Per­so­nen beschädigt.

Nach der Auf­nah­me des Vor­falls zeig­te sich der 21-jäh­ri­ge aller­dings wenig ein­sich­tig und wei­ter­hin aggres­siv. So pöbel­te er einen unbe­tei­lig­ten Pas­san­ten an und kam auch einem mehr­fach aus­ge­spro­che­nen Platz­ver­weis durch die Poli­zei­be­am­ten nicht nach.

Er muss­te schließ­lich zur Unter­bin­dung von wei­te­ren Straf­ta­ten in Gewahr­sam genom­men wer­den und wur­de in eine Haft­zel­le der PI Erlan­gen-Stadt ver­bracht. Auch dies trug vor­erst noch nicht zur Beru­hi­gung bei. So wur­den sowohl die ein­ge­setz­ten Beam­ten beim Ver­brin­gen in den Haft­raum noch mehr­fach belei­digt, als auch der Zel­len­not­ruf durch Faust­schlä­ge beschädigt.

Es wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung, Belei­di­gung und Sach­be­schä­di­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -