Auch und gera­de auf dem Land fin­den sich Talen­te, Poten­tia­le und Kom­pe­ten­zen. In der Gemein­de Ober­tru­bach gehört es inzwi­schen zur gän­gi­gen Pra­xis, die­sen mit einer klei­ner Auf­merk­sam­keit Wert­schät­zung zu zei­gen, und sie so auch in die öffent­li­che Wahr­neh­mung zu rücken.

Am 17.01.2024 nun erhielt der 19-jäh­ri­ge Nick Deinlein aus Egloff­stei­ner­hüll eine sol­che Auf­merk­sam­keit für sei­ne bemer­kens­wer­ten Lei­stun­gen. Nick Deinlein hat sei­ne Leh­re bei der Bäcke­rei Mül­ler in Ober­tru­bach mit Bra­vour abge­schlos­sen und sei­ne drei­jäh­ri­ge Bäcker­aus­bil­dung im ver­gan­ge­nen Sep­tem­ber 2023 als Jahr­gangs­be­ster der Berufs­schu­le Bam­berg abge­schlos­sen. Kurz dar­auf erreich­te Nick auch bei der Kam­mer­mei­ster­schaft in Bay­reuth den ersten Platz und selbst bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft der Jung­bäcker in Strau­bing Anfang Okto­ber 2023 erziel­te er mit Platz vier ein her­vor­ra­gen­des Ergeb­nis. Ab März 2024 will er nun den Mei­ster­kurs belegen.

Auf Nach­fra­ge, war­um er sich für das Bäcker­hand­werk ent­schie­den habe, erklär­te Nick mit sym­pa­thi­scher Beschei­den­heit, er habe zwi­schen den Beru­fen Bäcker und Land­wirt geschwankt, habe sich dann aber für ´s Backen ent­schie­den, da dies dazu füh­re, dass er zwar früh auf­ste­hen müs­se, dann aber auch zu einer Uhr­zeit Fei­er­abend hät­te, die es ihm ermög­li­che, noch in der Land­wirt­schaft tätig zu sein.

Bür­ger­mei­ster Mar­kus Grü­ner (CSU) wür­dig­te die­se her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen und über­reich­te Nick Deinlein einen Gut­schein im Wert von fünf­zig Euro.