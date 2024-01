Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof:

Zwei Tat­ver­däch­ti­ge in Untersuchungshaft

A9 / BERG, LKR. HOF. Den rich­ti­gen Rie­cher hat­ten Beam­te der Grenz­po­li­zei Selb am Frei­tag­abend: Bei der Kon­trol­le zwei­er Deut­scher fan­den sie eine grö­ße­re Men­ge Rausch­gift. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erging Haft­be­fehl gegen die bei­den Männer.

Am Frei­tag, gegen 20 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der Grenz­po­li­zei Selb an der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald ein Fahr­zeug mit deut­scher Zulas­sung. Gleich zu Beginn der Kon­trol­le ent­deck­ten die Poli­zi­sten meh­re­re Tüt­chen mit gerin­gen Men­gen Mari­hua­na und Can­na­bis in der Mit­tel­kon­so­le. Bei der Durch­su­chung des Kof­fer­raums fan­den sie dann noch über ein Kilo Mari­hua­na. Außer­dem schlug ein Dro­gen­test beim 27-jäh­ri­gen Fah­rer an. Für ihn und sei­nen 22-jäh­ri­gen Bei­fah­rer war die Fahrt been­det: Die Beam­ten nah­men die bei­den vor­läu­fig fest und beschlag­nahm­ten das Rauschgift.

Gegen die Män­ner erging am Sams­tag auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Haft­be­fehl. Sie befin­den sich in Justizvollzugsanstalten.