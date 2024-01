Am Don­ners­tag, 25. Janu­ar, fin­det ein Begeg­nungs­brunch in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3, statt. Der Brunch beginnt um 10 Uhr und dau­ert bis zir­ka 13 Uhr. Unter dem Mot­to „Schlem­men und ein­an­der ken­nen­ler­nen“ laden die Mal­te­ser und das Senio­ren­amt erneut alle Inter­es­sier­ten ein, mehr über den Besuchs­dienst für Senio­rin­nen und Senio­ren zu erfahren.

Der soge­nann­te Besuchs- und Beglei­tungs­dienst (BBD) ist Teil des vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um geför­der­ten Pro­jek­tes „Mit­ein­an­der Für­ein­an­der: Gemein­schaft und Kon­takt im Alter“. Dabei besu­chen Ehren­amt­li­che regel­mä­ßig Senio­rin­nen und Senio­ren, gehen mit ihnen ins Café oder machen einen klei­nen Spa­zier­gang ins Grü­ne. Bei jedem Brunch gibt es zudem Infor­ma­tio­nen zu The­men, die die Teil­neh­men­den inter­es­sie­ren könn­ten. Die­ses Mal erwar­tet die Besucher/​innen ein Vor­trag vom Hos­piz­ver­ein Bay­reuth e.V. zum The­ma „Pati­en­ten­ver­fü­gung“. Der Brunch ist kosten­los. Das Pro­jekt wird unter­stützt durch den Senio­ren­bei­rat der Stadt Bayreuth.

Um Anmel­dung per E‑Mail an michaela.​beuschel@​malteser.​org oder unter Tele­fon 0921 5075704 wird gebeten.