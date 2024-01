„Die hei­te­re Orgel“ am 04.02.2024 in der Schloss­kir­che Bayreuth

Ein­tritt frei: Ein Kon­zert für vier Hän­de und vier Füße

Pas­send zur Faschings­zeit prä­sen­tiert sich die Orgel der Schloss­kir­che Bay­reuth am Sonn­tag, 04. Febru­ar um 15.00 Uhr wie­der ein­mal von ihrer hei­te­ren Sei­te. Unter dem Titel „Die Hei­te­re Orgel“- Kon­zert für vier Hän­de und vier Füße gestal­ten Micha­el Dorn, Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor an der Stadt­kir­che und Seba­sti­an Ruf, Regio­nal­kan­tor an der Schloss­kir­che, ein abwechs­lungs­rei­ches Programm.

Alle klei­nen und gro­ßen Freun­de der Orgel­mu­sik dür­fen sich auf Wer­ke wie die „Ita­lie­ni­sche Sin­fo­nie“ von Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy, das bekann­te „Pomp and Cir­cum­stance“ von Edward Elgar und ande­re hei­te­re Stücke freuen.

Der Ein­tritt zu die­sem beson­de­ren Kon­zert ist frei!