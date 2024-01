Der Kin­der­schutz­bund KV Forch­heim e.V. bie­tet Kin­dern aus dem gesam­ten Land­kreis Forch­heim sowie im Markt Wie­sent­tal eine wochen­wei­se Feri­en­be­treu­ung sowohl in den Oster- Pfingst- sowie auch Som­mer­fe­ri­en 2024 wie­der an. Gemein­sam in der Grup­pe erle­ben die Kin­der tol­le Tage mit einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm und vie­len Akti­vi­tä­ten. Die Betreu­ung fin­det täg­lich von 07:30–16:00 Uhr statt. Von Wald-Erfor­schungs-Tagen, Sport- und Bastel­ak­ti­vi­tä­ten bis Kino mit selbst­ge­mach­tem Pop­corn ist für jeden etwas dabei. Die Anmel­dung zur Feri­en­be­treu­ung fin­den Eltern unter:

https://​www​.kin​der​schutz​bund​-forch​heim​.de/​a​n​g​e​b​o​t​e​/​f​e​r​i​e​n​b​e​t​r​e​u​ung

Für die Durch­füh­rung die­ser Pro­gramm­punk­te sucht der Kin­der­schutz­bund auch in die­sem Jahr wie­der Mit­ar­bei­ter sowie (Schüler)-Praktikanten. Selbst­ver­ständ­lich ist die Tätig­keit ver­gü­tet und Men­schen die mind. 15 Jah­re alt sind und Freu­de und Spaß am Umgang mit Kin­dern haben, dür­fen sich bei uns melden.

Des Wei­te­ren wird auf Grund der gro­ßen Nach­fra­ge ein wei­te­rer Vor­trags­abend und Work­shop zum The­ma LRS (Lese-Recht­schreib­stö­rung), Leg­asthe­nie und Dys­kal­ku­lie statt­fin­den. Hat Ihr Kind Pro­ble­me beim Lesen, Schrei­ben oder Rech­nen? Wel­che The­ra­pie­mög­lich­kei­ten gibt es? Wel­che För­der­mög­lich­kei­ten gibt es? All dies wird am 22.02.24 im Rah­men es Vor­trags­abends und am 24.02.24 mit­tels eines Work­shops für Eltern mit betrof­fe­nen Kin­dern bei uns in der Geschäfts­stel­le stattfinden.

Sowohl für die Feri­en­be­treu­ung sowie den LRS-Dys­kal­ku­lie Work­shop schrei­ben Sie uns ger­ne eine Mail an info@​kinderschutzbund-​forchheim.​de oder rufen an: 09191/13370