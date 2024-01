Im Novem­ber 2023 nahm das Ernäh­rungs­team am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, Stand­ort Forch­heim, erneut erfolg­reich am welt­weit statt­fin­den­den „Nut­ri­ti­on Day“ teil und erhielt dafür von der Euro­pean Socie­ty of Par­en­te­ral and Ente­ral Nut­ri­ti­on („Espen“) in Zusam­men­ar­beit mit der Medi­cal Uni­ver­si­ty of Vien­na und der Arbeits­ge­mein­schaft Kli­ni­sche Ernäh­rung ein Zertifikat.

„Nut­ri­ti­on Day“ ist ein welt­wei­tes Pro­jekt mit der Ziel­set­zung, ein Bild über Ernäh­rungs­ri­si­ko­fak­to­ren, Ernäh­rungs­sta­tus, Ernäh­rungs­pra­xis und The­ra­pie­er­folg in Kli­ni­ken, Inten­siv­sta­tio­nen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen zu erhalten.

Ober­ärz­tin Dr. Eli­sa­beth Dewald, die das Ernäh­rungs- und Dia­be­tes­team am Kli­ni­kum Forch­heim lei­tet, erläu­tert die Wich­tig­keit die­ses The­mas: „Man­gel­er­näh­rung ist ein häu­fig fest­zu­stel­len­des Pro­blem bei Pati­en­ten in Kli­ni­ken oder Pfle­ge­hei­men. Die Ursa­chen einer Man­gel­er­näh­rung sind viel­fäl­tig und wer­den indi­vi­du­ell ermit­telt. So kön­nen z.B. schwer­wie­gen­de Erkran­kun­gen wie Tumor­lei­den oder Schlag­an­fall, aber auch Ope­ra­tio­nen, chro­ni­sche Wun­den, Demenz, alters­be­ding­te Ein­schrän­kun­gen und vie­les mehr zu einer ver­än­der­ten Nah­rungs­auf­nah­me und einer dadurch beding­ten Man­gel­er­näh­rung füh­ren. Durch die rasche Dia­gno­se­stel­lung, eine adäqua­te The­ra­pie­ein­lei­tung und Betreu­ung durch ein Ernäh­rungs­team kann der Gene­sungs­ver­lauf der Pati­en­ten nach­weis­lich ver­bes­sert und dadurch in Fol­ge auch die Lie­ge­dau­er in der Kli­nik ver­kürzt wer­den.“ Ein rou­ti­ne­mä­ßi­ges Scree­ning auf Man­gel­er­näh­rung und die sich anschlie­ßen­de indi­vi­du­el­le The­ra­pie bil­den bereits seit Jah­ren einen Schwer­punkt in der ernäh­rungs­me­di­zi­ni­schen Behand­lung am Kli­ni­kum Forch­heim. Ärz­te, Pfle­ge­kräf­te, die Kli­nik­kü­che und das Ernäh­rungs­team arbei­ten hier eng zusam­men. Die Teil­nah­me am Nut­ri­ti­on Day ist somit für das Kli­ni­kum Forch­heim ein wei­te­res Qua­li­täts­si­che­rungs­merk­mal in der Behand­lung sei­ner Patienten.