Näch­ster Ter­min am 29. Janu­ar 2024

Im Stadt­teil­bü­ro Süd-West, Baben­ber­ger Ring 71 fin­det am Mon­tag, den 29. Janu­ar 2024 um 18.30 Uhr der näch­ste Ener­gie­spar­vor­trag statt. Hier erhal­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von Exper­ten Tipps und Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma Energiesparen.

Ste­tig stei­gen­de Ener­gie­ko­sten und die Bela­stung unse­rer Umwelt stel­len uns vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Um Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei der Umset­zung von Ener­gie­spar­maß­nah­men zu unter­stüt­zen, fan­den bereits im Dezem­ber 2023 und die­sem Janu­ar fünf erfolg­rei­che kosten­lo­se Ener­gie­spar­ver­an­stal­tun­gen in ver­schie­de­nen Stadt­tei­len statt.

Die Ver­an­stal­tun­gen wer­den im Rah­men des Pro­jekts „Mit­Mach­Kli­ma“ in enger Koope­ra­ti­on mit dem Büro für Nach­hal­tig­keit und dem Stadt­teil­netz­werk Bam­berg durch­ge­führt. Erfah­re­ne Ener­gie­be­ra­ter der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern prä­sen­tie­ren dabei pra­xis­na­he Vor­trä­ge. Wir laden Sie zu dem vor­erst letz­ten Ter­min in die­sem Win­ter am Mon­tag, 29. Janu­ar, in das Stad­teil­bü­ro Süd-West ein. Soll­ten Sie zu die­sem Ter­min nicht kön­nen, gibt es die Mög­lich­keit, sich bequem von zuhau­se aus täg­lich kosten­lo­se Online-Vor­trä­ge zum The­ma Ener­gie- und Heiz­ko­sten­spa­ren auf der Web­sei­te der Ver­brau­cher­zen­tra­le anzusehen.

Für alle, die im eige­nen Zuhau­se Ener­gie spa­ren möch­ten, steht die kosten­lo­se Bro­schü­re „Ener­gie­spar­tipps für den Haus­halt: Eine Check­li­ste“ zur Ver­fü­gung. Sie fasst in einem hand­li­chen qua­dra­ti­schen For­mat auf 36 Sei­ten rele­van­te Tipps zum Haus­hal­ten mit Ener­gie zusam­men und zeigt, wie pri­va­te Haus­hal­te ganz kon­kret und in Eigen­ver­ant­wor­tung in den eige­nen vier Wän­den Ener­gie spa­ren kön­nen. Außer­dem wer­den in der Bro­schü­re kon­kre­te Anlauf­stel­len zum The­ma hier in der Stadt genannt. Die Bro­schü­re „Ener­gie­spar­tipps für den Haus­halt: Eine Check­li­ste“ ist in Zusam­men­ar­beit mit der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg und dem Büro für Nach­hal­tig­keit der Stadt ent­stan­den. Sie kann sowohl per­sön­lich im Rat­haus am ZOB abge­holt, als auch unter fol­gen­dem Link her­un­ter­ge­la­den wer­den: https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​e​n​e​r​g​i​e​s​p​a​r​t​i​pps

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen oder Fra­gen zum Ener­gie­spa­ren wen­den Sie sich bit­te an energiehelfer@​stadt.​bamberg.​de.