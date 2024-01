Auf einem Grund­stück in Lain­eck haben die Stadt­wer­ke Bay­reuth bereits vor zwei Jah­ren eine Streu­obst­wie­se ange­legt – mit Obst­bäu­men aus der Regi­on. Kürz­lich haben die Stadt­wer­ke in Zusam­men­ar­beit mit den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten 40 wei­te­re Bäu­me gepflanzt.

Als Ener­gie- und Was­ser­ver­sor­ger haben die Stadt­wer­ke zahl­rei­che Grund­stücke – ins­ge­samt mehr als 100 Hekt­ar. Für Ver­wal­tungs­ge­bäu­de, für Anla­gen wie Was­ser­wer­ke oder Schalt­häu­ser, die den Strom im Netz ver­tei­len. Und in Was­ser­schutz­ge­bie­ten, wo die Stadt­wer­ke Bay­reuth ihr Trink­was­ser gewin­nen. „Die­se Flä­chen haben wir vor eini­ger Zeit unter die Lupe genom­men, um eine Stra­te­gie für die Zukunft zu erar­bei­ten“, sagt Jür­gen Bay­er, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Bay­reuth. „Vor allem unse­re Flä­chen in unse­ren Was­ser­schutz­ge­bie­ten, wo nach­hal­ti­ges Wirt­schaf­ten ohne­hin einen enorm gro­ßen Stel­len­wert ein­nimmt, spie­len dabei eine wich­ti­ge Rol­le.“ Ganz ent­schei­dend sei es für ihn, dem Natur­schutz ein noch stär­ke­res Gewicht zu ver­lei­hen. „Da pas­siert zwar schon ganz viel, ein Stich­wort ist hier die exten­si­ve Forst­wirt­schaft, wir wol­len aber noch mehr machen und das The­ma Natur­schutz – und damit auch Kli­ma­schutz – facet­ten­rei­cher betrachten.“

So auch auf einem Hang­grund­stück in Lain­eck, das dem Unter­neh­men gehört. „Noch vor drei Jah­ren haben wir die Flä­che ohne spe­zi­el­les Kon­zept gemäht“, erklärt Hele­na Skro­br­a­nek, bei den Stadt­wer­ken zustän­di­gen für betrieb­li­che Nach­hal­tig­keits­pro­jek­te. Von Hand wohl­ge­merkt. „Das hat­te für die Tier- und Pflan­zen­welt eigent­lich kaum Mehr­wert.“ Des­halb fiel der Ent­schluss, dort eine Streu­obst­wie­se anzu­le­gen. So haben die Stadt­wer­ke dort im Jahr 2021 rund 70 Obst­bäu­me ange­pflanzt. Und zwar aus­schließ­lich alte Sor­ten, die in unse­rer Regi­on hei­misch sind. „Von A wie Apfel bis Z wie Zwetsch­ge ist hier alles dabei, was Rang und Namen hat“, sagt Skro­br­a­nek mit einem Schmun­zeln im Gesicht. Zwi­schen den Bäu­men wächst eine Blühwiese.

Kürz­lich hat die Streu­obst­wie­se Zuwachs bekom­men: 40 wei­te­re Obst­bäu­me haben die Stadt­wer­ke dort gepflanzt – in Zusam­men­ar­beit mit den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten. „Das hat Vor­tei­le für bei­de Sei­ten: Wir erhal­ten Unter­stüt­zung und Fach­wis­sen beim Pflan­zen und die Schü­ler der Lehr­an­stal­ten, die dort ihre Fort­bil­dung zum geprüf­ten Natur- und Land­schafts­pfle­ger absol­vie­ren, kön­nen gemein­sam mit dem Lehr-Team ihre Fähig­kei­ten in der Pra­xis trainieren.“

Die Bäu­me auf der Streu­obst­wie­se sind zwar noch jung, im ver­gan­ge­nen Herbst haben die ersten aller­dings schon Früch­te getra­gen. „Noch gab es nicht viel zu ern­ten, für Bie­nen und Vögel sind die Bäu­me aller­dings schon jetzt eine wich­ti­ge Fut­ter­quel­le“, fügt Hele­na Skro­br­a­nek hin­zu. Bis der Ertrag deut­lich steigt, dürf­ten wohl noch knapp zehn Jah­re ver­ge­hen. In jedem Fall sei­en Spa­zier­gän­ger herz­lich ein­ge­la­den, sich Apfel & Co. schmecken zu las­sen. Das sei näm­lich das Ziel der Stadt­wer­ke: Die Nach­hal­tig­keits­pro­jek­te erleb­bar zu machen. „Egal ob es die Streu­obst­wie­se ist, unse­re Blüh­wie­sen oder unser Insek­ten­pa­ra­dies in der Nähe der ehe­ma­li­gen Puder­müh­le – über­all wer­den wir Info­ta­feln aufstellen.“

Und es soll wei­te­re Pro­jek­te geben – vor allem in Koope­ra­ti­on mit Kin­dern. „Umwelt­schutz ist wich­ti­ger denn je, und wir wis­sen, dass die Kin­der ganz viel Spaß haben, etwas drau­ßen in der Natur zu machen“, sagt Hele­na Skro­br­a­nek. So haben die Stadt­wer­ke eine natur­na­he Hecke gemein­sam mit Schü­lern der Grund­schu­le Lain­eck gepflanzt und die Kin­der der Grund­schu­le St. Johan­nis haben die­sen Som­mer ein gro­ßes Insek­ten­ho­tel gemein­sam mit den Stadt­wer­ken befüllt und hin­ter der Schu­le auf­ge­stellt. „Natür­lich bie­tet sich auch unse­re Streu­obst­wie­se als Schul­zim­mer im Grü­nen an“, betont Skro­br­a­nek. „Wir könn­ten dort zum Bei­spiel im Herbst mit Kin­dern eine Ver­ko­stungs­run­de drehen.“