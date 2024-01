40 Medi­zin­stu­die­ren­de ver­schaf­fen sich pra­xis­ori­en­tier­te Ein­blicke in die Gesundheitsversorgung

Immer wie­der ist die Rede davon, dass hän­de­rin­gend Ärz­tin­nen und Ärz­te gesucht wer­den. Vom 12. bis 14. Janu­ar waren vie­le Ange­hen­de im Land­kreis Kulm­bach – der Grund: Die BeLA-Win­ter­school (Beste Land­par­tie Allge­mein­me­di­zin). Rund 40 Medi­zin­stu­die­ren­de der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg waren zu Gast, um sich Ein­blicke in die haus­ärzt­li­chen Tätig­kei­ten sowie in Kli­ni­k­ab­läu­fe zu ver­schaf­fen und die Regi­on näher kennenzulernen.

An den drei Tagen wur­de ein umfang­rei­ches Pro­gramm gebo­ten: Nach der Anrei­se am Frei­tag­nach­mit­tag besuch­ten die ange­hen­den Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner die Pra­xis der Ober­land­ärz­te in Markt­leu­gast. Hier lern­ten sie das Begeg­nungs­zen­trum und die Modell­pra­xis in Markt­leu­gast von Frau Dr. von Schau ken­nen. Im Anschluss betei­lig­ten sie sich an der Dis­kus­si­on, an der auch MdB Emmi Zeul­ner sowie MdB Johan­nes Wag­ner teil­nah­men und bei der vor allem die Zukunft der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung auf dem Land im Fokus stand.

Am Sams­tag­vor­mit­tag ging es für die Stu­die­ren­den dann wie­der in die Pra­xis der Ober­land­ärz­te sowie in die Gemein­schafts­pra­xis Seit­ter & Tischer nach Thur­n­au, wo durch die bei­den nie­der­ge­las­se­nen Haus­ärz­tin­nen Frau Tischer und Frau Dr. von Schau pra­xis­ori­en­tier­te Work­shops ange­bo­ten wur­den. Die jün­ge­ren Stu­die­ren­den wur­den in Tech­ni­ken der kör­per­li­chen Unter­su­chung geschult – die fort­ge­schrit­te­nen lern­ten den klu­gen Umgang mit Gerä­ten in der Dia­gno­stik. Am Nach­mit­tag wur­de es dann kuli­na­risch: Orga­ni­siert von der Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Kulm­bach konn­ten die Stu­die­ren­den zunächst Ein­blicke in die Tätig­kei­ten und Pro­jek­te der Gesund­heits­re­gi­onplus vor Ort erha­schen. Anschlie­ßend gab es einen kur­zen „Kul­tur-Snack“ – in Form einer Füh­rung durch das Deut­sche Gewürz­mu­se­um der Muse­en im Mönchs­hof Kulm­bach. Zum Abschluss wur­de dann am Herd Hand ange­legt und als Team­buil­ding­maß­nah­me gemein­sam ein 4‑Gän­ge-Menü gekocht und geges­sen. Am letz­ten Tag der Win­ter­school ging es dann am Sonn­tag­vor­mit­tag ins Kli­ni­kum, wo auf die Stu­die­ren­de nach einer kur­zen Begrü­ßung und Ein­füh­rung durch die Geschäfts­füh­re­rin Frau Anger­mann und den lei­ten­den Arzt und Koor­di­na­tor des BeLA-Pro­jekts am Kli­ni­kum Dr. Ban­se eini­ge Work­shops, Kurz­vor­trä­ge, ein Rönt­gen-Quiz sowie prak­ti­sche Übun­gen zu den Haupt­the­men „Wund­ver­sor­gung (mit Live-Demo), Naht­kurs und ope­ra­ti­ve unfall­chir­ur­gi­sche Ver­sor­gung“ war­te­ten. Den Abschluss bil­de­te ein gemein­sa­mes Mit­tag­essen in der Cafe­te­ria des Kli­ni­kums, bevor die Stu­die­ren­den wie­der die Heim­fahrt nach Erlan­gen antraten.

Sum­ma sum­ma­rum konn­te den Medi­zin­stu­die­ren­den an die­sen Tagen vie­les gebo­ten wer­den. Mög­lich mach­te dies die tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung der invol­vier­ten regio­na­len Akteu­rin­nen und Akteu­re. Dank gilt des­halb vor allem dem Haus­ärz­te­ver­band, den bei­den nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen, dem Kli­ni­kum sowie, auf­grund der gemein­sa­men Pla­nungs­tref­fen und der guten Zusam­men­ar­beit, den Ver­ant­wort­li­chen der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlangen-Nürnberg.