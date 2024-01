Tra­di­tio­nel­les Schie­ßen mit guter Reso­nanz – Wöschdla­kö­nich gekürt

Das „Wöschdla­schie­ssen“ hat bei der König­lich Pri­vi­le­gier­ten Scharf­schüt­zen­ge­sell­schaft Lich­ten­fels schon eine lan­ge Tra­di­ti­on. Als die Schieß­stän­de noch offen und nicht beheizt waren tra­fen sich die Pisto­len­schüt­zen zum „Jah­res­ab­schluss-Schie­ßen“ und dabei kam ein Schüt­zen­bru­der auf die Idee, die Käl­te mit war­men Geträn­ken und hei­ßen Wür­sten zu „bekämp­fen“. Dass die Idee gut ankam sieht man an der lang­jäh­ri­gen festen Ein­rich­tung im Jah­res­ter­min­ka­len­der der Schützengesellschaft.

Kame­rad­schaft, fach­li­cher Aus­tausch von Infor­ma­tio­nen, schieß­sport­li­che Tipps und ein­fach Spaß, ste­hen bei die­ser Ver­an­stal­tung im Vordergrund.

In die­sem Jahr betei­lig­ten sich 35 Sport­schüt­zen an dem von Pisto­len­wart Mat­thi­as Heft und zwei­ten Sport­lei­ter Horst Göring orga­ni­sier­ten Schießen.

Im Anschluss an die Begrü­ßung durch ersten Schüt­zen­mei­ster Harald Goch führ­ten die Orga­ni­sa­to­ren die Preis­ver­tei­lung durch. Zu gewin­nen gab es frän­ki­sche Spezialitäten.

Der „Wöschdla­kö­nich 2024“ wur­de in die­sem Jahr mit dem Luft­ge­wehr auf eine Schach­brett­mu­ster­schei­be aus­ge­schos­sen. „Könich“ mit 82 Punk­ten wur­de Seba­sti­an Knöferl, 1.Ritter Robert Herbst mit 81 Punk­ten, gefolgt von 2. Rit­ter Jan Welsch mit 76 Punkten.

Das Schie­ßen im kom­bi­nier­ten „2‑Gun Chall­enge“ mit der Kurz­waf­fe auf Speed­schei­ben und mit Flin­te auf die Fall­schei­ben­an­la­ge ent­schied Micha­el Haas mit 260,84 Punk­ten ganz klar für sich.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​www​.ssg​-lif​.de/