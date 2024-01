MEE­DER, LKR. COBURG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag brann­te eine Scheu­ne in Mee­der teil­wei­se ab. Die Kri­po Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che übernommen.

Am Sonn­tag, gegen 14 Uhr, geriet aus noch unbe­kann­ter Ursa­che eine Scheu­ne im Mee­der Orts­teil Ahl­stadt in Brand. Die Lösch­ar­bei­ten der Feu­er­wehr wur­den durch Eis­glät­te teil­wei­se erschwert. Den­noch konn­te ein Über­grei­fen der Flam­men auf das benach­bar­te Wohn­an­we­sen ver­hin­dert wer­den. Die Scheu­ne brann­te teil­wei­se ab, zudem wur­de ein Neben­ge­bäu­de leicht in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Bei dem Ein­satz ver­letz­ten sich drei Feu­er­wehr­leu­te leicht. Die Bewoh­ner kamen glück­li­cher­wei­se mit dem Schrecken davon. Der Gesamt­scha­den liegt im sechs­stel­li­gen Bereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur noch unkla­ren Brand­ur­sa­che über­nom­men. Die Lösch­ar­bei­ten dau­ern noch an und wer­den sich ver­mut­lich bis in die Mor­gen­stun­den zie­hen. Im Anschluss wer­den Brand­er­mitt­ler die Ört­lich­keit begutachten.