Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Coburg. Am Frei­tag­nach­mit­tag, ab ca. 16:25 Uhr, park­te eine 34-jäh­ri­ge Frau ihren wei­ßen Pkw Sko­da Fabia ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand in der Lau­te­rer Stra­ße. Die jun­ge Frau aus Röden­tal kehr­te nach ca. 5 Minu­ten zu ihrem Pkw zurück. In der kur­zen Zeit fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Kraft­fahr­zeug­füh­rer gegen die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des Sko­das Fabia und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den von ca. 2.000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ die Unfall­stel­le, ohne sich um den von ihm ver­ur­sach­ten Sach­scha­den zu kümmern.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/6450 entgegen.

Renault-Fah­re­rin unter Drogeneinfluss

Coburg. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen gegen 03:25 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Coburg eine 19-jäh­ri­gen Fah­re­rin eines Renault Twin­go in der Bam­ber­ger Stra­ße. Die jun­ge Frau aus Burg­grub stand unter dem Ein­fluss meh­re­rer Betäu­bungs­mit­tel­sub­stan­zen. Es erfolg­te eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Die Poli­zei­be­am­ten fer­tig­ten eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss und eine Straf­an­zei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz an.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Coburg – B4: Drei Schwer­ver­letz­te nach Verkehrsunfall

Am frü­hen Abend des 20.01.2024 ereig­ne­te sich ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der B4 in der Aus­fahrt Triebs­dorf / Creid­litz. Die 19-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines voll­be­setz­ten Pkws mit öster­rei­chi­scher Zulas­sung beab­sich­tig­te ursprüng­lich von Coburg kom­mend über die B4 stadt­aus­wärts auf die B303 in Rich­tung Schwein­furt zu fah­ren. Jedoch ver­pass­te die nicht orts­kun­di­ge Fah­re­rin die rich­ti­ge Aus­fahrt. Als ihr etwa auf Höhe der Aus­fahrt nach Triebs­dorf bewusst wur­de, dass sie sich ver­fah­ren hat­te, ver­such­te sie die B4 noch kurz­fri­stig an der dor­ti­gen Aus­fahrt zu ver­las­sen, geriet dabei aber mit dem Fahr­zeug auf die Schutz­plan­ke des Aus­fahr­ta­stes, wodurch das Auto aus­ge­he­belt und in die Luft kata­pul­tiert wur­de, so dass es sich ein­mal über das Fahr­zeug­dach über­schlug. Der Pkw kam in der Fol­ge wie­der auf den Rädern im Grün­strei­fen zwi­schen der Haupt­fahr­bahn der B4 und der Auf- und Abfahrt der Anschluss­stel­le Triebs­dorf zum Stehen.

Da der Pkw mit ins­ge­samt fünf Per­so­nen besetzt war – es han­del­te sich dabei um eine Fami­lie aus der Stei­er­mark, die zu Besuch in Coburg war – von denen drei zum Teil schwe­re Ver­let­zun­gen erlit­ten, war in kur­zer Zeit ein Groß­auf­ge­bot von Ret­tungs­kräf­ten an der Unfall­stel­le zuge­gen, die sich um die Ber­gung und Erst­ver­sor­gung der Pati­en­ten küm­mer­ten. Glück­li­cher­wei­se bestand für kei­ne der ver­un­fall­ten Per­so­nen – die in die umlie­gen­den Kran­ken­häu­ser trans­por­tiert wur­den – Lebensgefahr.

Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg hat von Amts wegen ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Ver­dachts der fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung gegen die Fahr­zeug­füh­re­rin ein­ge­lei­tet. Der Pkw der Fami­lie hat nur noch Schrott­wert und muss­te abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Klein­an­zei­gen-Account gehackt

Stein­wie­sen (Lkrs. Kro­nach) – Ein in einem Orts­teil von Stein­wie­sen woh­nen­der 49-jäh­ri­ger erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei Kro­nach, weil er plötz­lich kei­nen Zugriff mehr auf sei­nen Account in einem Online-Klein­an­zei­gen-Por­tal hat­te. Nach dem Hack­ing-Angriff änder­te der Unbe­fug­te die Zugangs­da­ten und betrieb offen­sicht­lich Miss­brauch mit den Daten und dem Kon­to auf der Platt­form. Es wur­den unrecht­mä­ßig Waren über die­sen Account verkauft.

Waren­be­trug

Wil­helm­stahl (Lkrs. Kro­nach) – Ein in einem Orts­teil von Wil­helms­thal woh­nen­der 33-jäh­ri­ger erwarb über ein Online-Klein­an­zei­gen-Por­tal einen Fahr­rad­trä­ger. Der Kauf­preis in Höhe von 200,00€ wur­de mit­tels eines Online-Bezahl­dien­stes trans­fe­riert. Nach­dem das Geld über­wie­sen war und die Waren­sen­dung aus­blieb, brach der Kon­takt zum ver­meint­li­chen Ver­käu­fer ab und die­ser war nicht mehr zu erreichen.

Ver­kehrs­un­fall

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag, 20.01.24, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 18-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer die B85 von Kro­nach in Rich­tung Wei­ßen­brunn. Auf Höhe der Ampel­an­la­ge Frösch­brunn / Wei­ßen­brun­ner Str. bog der Fah­rer offen­sicht­lich mit nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit in Rich­tung eines Ver­brau­cher­mark­tes ab. Bei dem Abbie­ge­vor­gang fuhr die­ser mit sei­nem BMW über die dor­ti­ge Ver­kehrs­in­sel und kol­li­dier­te mit einem Ver­kehrs­zei­chen. Die­ses wur­de hier­bei kom­plett umge­fah­ren. Der Her­an­wach­sen­de blieb unver­letzt. An sei­nem Pkw ent­stand Sach­scha­den am Frontstoßfänger.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Betrun­ken gegen Ampel gefahren

KULM­BACH. In der Nacht zum Sonn­tag fuhr ein Mann mit sei­nem Audi gegen eine Ampel an der Saal­fel­der Stra­ße. Weil er deut­lich alko­ho­li­siert war, muss­te er sei­nen Füh­rer­schein abgeben.

Gegen 0.20 Uhr war der 37-Jäh­ri­ge mit sei­nem Wagen auf der Saal­fel­der Stra­ße stadt­ein­wärts unter­wegs. Als er nach links abbog, um auf die B289 Rich­tung Main­leus auf­zu­fah­ren, geriet er zu weit nach rechts und stieß fron­tal gegen den Mast der dor­ti­gen Ampel. Die­ser wur­de deut­lich ver­bo­gen. Am Audi und der Licht­zei­chen­an­la­ge ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 18.000 Euro. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men barg das beschä­dig­te Auto. Die Beam­ten der Kulm­ba­cher Poli­zei stell­ten vor Ort Anzei­chen für Alko­hol­ein­fluss bei dem Fah­rer fest. Ein Alko­hol­test vor Ort zeig­te schließ­lich einen Wert von 1,10 Pro­mil­le. Dies führ­te dazu, dass sich der Mann einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen und sei­nen Füh­rer­schein vor Ort abge­ben muss­te. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen des Ver­dachts der Gefähr­dung des Straßenverkehrs.