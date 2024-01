Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Hand­ta­sche aus Auto gestohlen

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend kurz vor den Laden­schluss­zei­ten befand sich eine 25-jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin beim Ein­kau­fen in der Rewe-Filia­le in der Pödel­dor­fer Stra­ße. Ihr Fahr­zeug stell­te sie auf dem dor­ti­gen Park­platz ab. Als sie zurück kam stell­te sie fest, dass zwei Türen geöff­net wur­den und nun ihre Hand­ta­sche mit­samt Inhalt fehlte.

Inven­tar gestohlen

BAM­BERG. Bereits zur Mit­tags­zeit am Frei­tag zwi­schen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr wur­de das vor dem Laden abge­stell­te Inven­tar eines Bistros gestoh­len. Neben einem Klapp­tisch fehlt nun auch ein „Bol­l­er­hoff“ Hase.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Emil-Kem­mer-Stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Ein 26-Jäh­ri­ger ent­wen­de­te eine Jacke im Wert von ca. 200 Euro, löste damit den aku­sti­schen Alarm aus und flüch­te­te anschlie­ßend auf einen nahe­ge­le­ge­nen Park­platz. Dort konn­te er schließ­lich von einer Strei­fe der Poli­zei ange­trof­fen werden.

Gegen den Laden­dieb, der sich letzt­lich doch noch dazu ent­schloss, die Jacke auf die übli­che Art und Wei­se zu erwer­ben, wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUR­GE­BRACH / Trep­pen­dorf. Am Sams­tag­abend kam es auf der Staats­stra­ße 2262 bei Trep­pen­dorf zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem eine Per­son leicht ver­letzt wur­de und Sach­scha­den in Höhe von etwa 12.000 Euro ent­stand. Ein 24-jäh­ri­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr in Rich­tung Reich­manns­dorf und kam allein­be­tei­ligt von der Fahr­bahn ab, so dass es zu meh­re­ren Kol­li­sio­nen mit der Leit­plan­ke kam. Bei dem Unfall ver­letz­te sich der Fah­rer leicht.

Da der Fahr­zeug­füh­rer unter Alko­hol­ein­fluss stand, ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,8 Pro­mil­le, wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und der Füh­rer­schein sichergestellt.

Für die Dau­er der Ber­gung des ver­un­fall­ten Pkw muss­te die Staats­stra­ße kurz­zei­tig kom­plett gesperrt werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Fahr­zeug über­schla­gen, hoher Sachschaden

Bam­berg, A 73. Am Frei­tag gegen 13.45 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall kurz nach der Anschluss­stel­le Bam­berg-Ost in Fahrt­rich­tung Nürnberg.

Ein 32-jäh­ri­ger Mann fuhr mit sei­nem Renault Twin­go auf besag­ter Stra­ße. Aus bis­her unge­klär­ten Grün­den kam er nach rechts von der Fahr­bahn ab und befuhr den auf­stei­gen­den Teil der Außen­schutz­plan­ke mit der lin­ken Sei­te sei­nes Fahr­zeu­ges, der rech­te Teil befand sich zur glei­chen Zeit auf der Böschung. Nach meh­re­ren so zurück­ge­leg­ten Metern prall­te der Pkw gegen eine Hin­weis­ta­fel und beschä­dig­te die­se ebenfalls.

Durch den Auf­prall auf das Hin­der­nis über­schlug sich der Twin­go. Der Fah­rer konn­te das Fahr­zeug augen­schein­lich unver­letzt ohne Hil­fe ver­las­sen. Vor­sorg­lich wur­de er aber trotz­dem ins Kran­ken­haus ver­bracht. Der Sach­scha­den wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Aus­weich­ma­nö­ver führt zu Unfall, Zeu­gen gesucht

Brei­ten­güß­bach, A 73. Am Sonn­tag­früh gegen 02.00 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Pkw auf Höhe des Park­plat­zes Zücks­hu­ter Forst in Fahrt­rich­tung Suhl.

Nach ersten Erkennt­nis­sen über­hol­te ein wei­ßer VW Golf einen roten Mer­ce­des Citan. Hier­bei kam es zu einem Aus­weich­ma­nö­ver, wes­halb bei dem VW Golf bei­de lin­ken Fel­gen beschä­digt wur­den, weil die­ser gegen den lin­ken Bord­stein stieß. Gesucht wer­den in die­sem Zusam­men­hang Zeu­gen, die den Unfall­her­gang gese­hen haben. Die­se sol­len sich bit­te bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 mel­den. Der Scha­den beläuft sich auf zir­ka 600 Euro.

Was­ser­schutz­po­li­zei: Ölschlie­ren im Main

Vier­eth-Trun­stadt. Am Frei­tag­mit­tag teil­te ein auf­merk­sa­mer Bür­ger der Gemein­de Vier­eth-Trun­stadt Ölschlie­ren auf dem Main und einem Zufüh­rungs­gra­ben mit. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr konn­te einen wei­te­ren Ölaus­tritt ver­hin­dern und das Öl abbin­den. Rück­stän­de im Kanal deu­ten dar­auf hin, dass mög­li­cher­wei­se bereits am Vor­tag im Bereich von Trun­stadt Getrie­be­öl auf einer öffent­li­chen Stra­ße aus­ge­tre­ten ist. Die­ses könn­te zunächst durch den Schnee ver­deckt und in Fol­ge des Tau­wet­ters nun abge­schwemmt wor­den sein. Die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg sucht nun Zeu­gen, die Beob­ach­tun­gen zu dem Ver­ur­sa­cher gemacht haben (Tel.: 0951/9129–590).

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Pkw-Fah­rer nach Ver­kehrs­un­fall geflüchtet

B 22/​Eckersdorf. In der Nacht von Sams­tag, den 20.01.2024, auf Sonn­tag, den 20.01.2024, kam es auf der B22 auf Höhe der Ort­schaft Ober­waiz zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ver­kehrs­teil­neh­mer teil­ten tele­fo­nisch einen ver­un­fall­ten Pkw im Stra­ßen­gra­ben mit.

Bei Ein­tref­fen der Strei­fe konn­te der ver­ant­wort­li­che Fahr­zeug­füh­rer nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Die­ser ent­fern­te sich bereits zuvor von der Unfallstelle.

Nach ersten Ermitt­lun­gen wird ver­mu­tet, dass der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer die B22 mit sei­nem schwar­zen 5er BMW, mit Nürn­ber­ger Kenn­zei­chen, aus Bay­reuth kom­mend in Rich­tung Holl­feld befuhr. In einer lang­ge­zo­ge­nen Links­kur­ve kam er mit sei­nem Fahr­zeug, wel­che Som­mer­rei­fen auf­wie­sen, ver­mut­lich wegen nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit von der glat­ten Fahr­bahn ab und über­fuhr hier­bei einen Leit­pfo­sten. Wei­ter­hin blieb der Pkw an einem Beton­rohr hän­gen. Am Pkw ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 7 000 Euro.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se hier­zu machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2230 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Frei­tag­abend stell­te ein 29-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw der Mar­ke VW gegen 19:20 Uhr in der Fran­ken­au im Orts­teil Burk ab. Als er am Sams­tag gegen 10:00 Uhr wie­der zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te er einen fri­schen Unfall­scha­den fest. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer hat­te den lin­ken Außen­spie­gel sei­nes Pkw tou­chiert und beschä­digt. Obwohl ein Scha­den in Höhe von etwa 500.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher ohne wei­te­re Ver­an­las­sung von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Eggols­heim. Am Sams­tag­nach­mit­tag befuhr ein 54-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw den Park­platz eines Super­mark­tes im Indu­strie­ge­biet Neu­ses. Da ein Fuß­gän­ger mit­ten auf der Fahr­bahn lief, muss­te der Pkw-Fah­rer anhal­ten, um die­sen pas­sie­ren zu las­sen. Ohne erkenn­ba­ren Anlass schlug der 35-jäh­ri­ge Fuß­gän­ger gegen den Außen­spie­gel des Pkw, so dass die­ser beschä­digt wur­de. Als der Fahr­zeug­füh­rer ihn auf sein Ver­hal­ten ansprach, belei­dig­te der 35-Jäh­ri­ge den Pkw-Fah­rer zunächst ver­bal und spuck­te ihm anschlie­ßend ins Gesicht. Da sich der alko­ho­li­sier­te 35-Jäh­ri­ge auch gegen­über der ver­stän­dig­ten Strei­fe aggres­siv zeig­te, muss­te er gefes­selt und zur Dienst­stel­le ver­bracht wer­den. Ein Alko­test ergab einen Wert von etwa 0,8 Pro­mil­le. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren auf Grund der Sach­be­schä­di­gung und der Beleidigung.

Forch­heim. Am Sams­tag­abend wur­de ein am Kol­pings­platz befind­li­cher öffent­li­cher Brief­ka­sten beschä­digt. Nach aktu­el­lem Stand der Ermitt­lun­gen ist davon aus­zu­ge­hen, dass die­ser durch das Ent­zün­den eines pyro­tech­ni­schen Gegen­stands gesprengt wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500.- EUR. Zeu­gen, die gegen 20:50 Uhr rele­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto­schei­be ein­ge­schla­gen und geplündert

Lich­ten­fels. Am Sams­tag­vor­mit­tag in der Zeit von etwa 10:55 Uhr bis 11:30 Uhr wur­de im Lich­ten­fel­ser Stadt­teil Reun­dorf, am dor­ti­gen Park­platz des Wald­sees, ein gepark­ter PKW ange­gan­gen. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter schlug mit einem Stein eine Sei­ten­schei­be des roten Citro­en ein und gelang­te so in das Fahr­zeug. Dort wur­de eine Hand­ta­sche ent­wen­det, in der sich neben 250 Euro Bar­geld auch Sach­ge­gen­stän­de im Wert von etwa 200 Euro befan­den. Bei Ein­tref­fen der Strei­fen­be­sat­zung befand sich der Stein noch auf der Rück­bank des Fahr­zeugs. Die­ser wur­de sicher­ge­stellt und auf Spu­ren unter­sucht. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels hat die Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung und beson­ders schwe­ren Dieb­stahls auf­ge­nom­men. Hin­wei­se zum Täter wer­den tele­fo­nisch unter 09571/95200 ent­ge­gen genommen.