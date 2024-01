Imkern ler­nen in Kronach

Der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein Mel­li­fera e. V. bie­tet im Rah­men sei­nes Aus­bil­dungs­ver­bunds ab dem 23. März 2024 einen Imker­kurs in Wil­helms­thal bei Kro­nach an. An 6 Tagen ler­nen Natur­in­ter­es­sier­te, wie Bie­nen wesens­ge­mäß gehal­ten wer­den kön­nen und wie das in der Pra­xis funktioniert.

Der Schutz der Bie­nen und ihre Bedeu­tung für eine gesun­de und arten­rei­che Umwelt rücken in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zuneh­mend in den Fokus. Dabei ent­schei­den sich immer mehr Men­schen dafür, die Bie­nen­hal­tung als nach­hal­ti­ges und ent­span­nen­des Hob­by zu betrei­ben. Das Haupt­au­gen­merk liegt dabei sel­ten auf dem maxi­ma­len Honiger­trag und viel­mehr auf einer natur­na­hen Art der Bie­nen­hal­tung. Die­ses natur­na­he Imkern, bei dem das Wesen der Bie­nen und die beson­de­re Bezie­hung die­ser zu den Men­schen im Vor­der­grund ste­hen, zeigt der Imker­kurs „Mit den Bie­nen durchs Jahr“. Die­ser fin­det an 6 Sams­ta­gen von 8:45 bis 17 Uhr in der Imke­rei am Wein­berg in Wil­helm­stal statt. Der Kurs star­tet am 23. März 2024. Die wei­te­ren Ter­mi­ne sind am 13. April, 11. Mai, 15. Juni, 13. Juli und 10. August.

Die Kurs­lei­tung über­nimmt Johan­nes Jakob. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen – auch zur Anmel­dung – gibt es auf https://​www​.mel​li​fera​.de/​i​m​k​e​r​k​u​r​s​/​k​r​o​n​ach. Fra­gen beant­wor­tet Car­men Diess­ner von Mel­li­fera e. V. tele­fo­nisch unter der Num­mer 07428/945 249 24 oder per E‑Mail an carmen.​diessner@​mellifera.​de.

Im Kurs steht neben theo­re­ti­schem Wis­sen vor allem die prak­ti­sche Arbeit mit den Bie­nen und die Beob­ach­tung des Bie­nen­volks im Jah­res­ver­lauf im Mit­tel­punkt. Dabei wird sich mit The­men wie der Ent­wick­lung und Zusam­men­set­zung des Bie­nen­volks, der Aus­win­te­rung, dem Wachs­tum und dem Waben­bau der Bie­nen, der Ver­meh­rung durch natür­li­chen Schwarm­trieb, Var­roa­to­se, Win­ter­füt­te­rung und Win­ter­ru­he sowie der Bedeu­tung der Bie­nen für das Öko­sy­stem beschäftigt.

Die wesens­ge­mä­ße Bie­nen­hal­tung ori­en­tiert sich an den natür­li­chen Bedürf­nis­sen und Instink­ten des Bie­nen­volks. Die Bie­nen bau­en ihre Waben selbst, die Ver­meh­rung erfolgt über den natür­li­chen Schwarm­trieb und auf die gän­gi­ge Pra­xis der künst­li­chen Köni­gin­nen­zucht wird verzichtet.

Der Kurs rich­tet sich an alle, die ein Inter­es­se an der Natur und ins­be­son­de­re an Bie­nen haben. Vor­kennt­nis­se sind nicht erfor­der­lich. Der Kurs wird im Rah­men des Mel­li­fera-Aus­bil­dungs­ver­bunds ange­bo­ten, einem Zusam­men­schluss von Imkern, die seit mehr als 20 Jah­ren wesens­ge­mäß arbei­ten und ihr Wis­sen ger­ne an ange­hen­de Imker weitergeben.