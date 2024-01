Neu­es zum Hei­zen und Sanie­ren im Jahr 2024

Bereits am 1. Febru­ar star­tet der Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes Forch­heim sei­ne Vor­trags­rei­he Früh­jahr 2024 zu ver­schie­de­nen Ener­gie­the­men in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim mit dem Online-Vor­trag über das Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz. Wei­te­re Online-Vor­trä­ge infor­mie­ren über das neue Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz, geän­der­te För­der­pro­gram­me, Heiz­tech­ni­ken, ener­ge­ti­sche Sanie­rung, Pho­to­vol­ta­ik, Spei­cher­sy­ste­me, E‑Mobilität usw.

Gesetz­li­che Bestim­mun­gen für Heizungsanlagen

Seit Janu­ar 2024 gilt das neue Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz (GEG) mit weit­rei­chen­den Rege­lun­gen für den Ein­bau neu­er Heiz­sy­ste­me. Ab sofort müs­sen Hei­zun­gen, die in Neu­bau­ten instal­liert wer­den, in der Regel min­de­stens 65% Erneu­er­ba­re Ener­gie nut­zen. In Bestands­ge­bäu­den müs­sen jedoch bestehen­de Öl- oder Gas­hei­zun­gen nicht zwangs­läu­fig sofort aus­ge­tauscht wer­den, da hier zunächst Über­gangs­fri­sten gel­ten. Den­noch soll­ten bei der Wahl einer neu­en Hei­zung bereits jetzt die in abseh­ba­rer Zeit gel­ten­den und nach­zu­wei­sen­den Min­dest­an­tei­le erneu­er­ba­rer Ener­gie berück­sich­tigt wer­den. Um die­se Anfor­de­run­gen zu erfül­len, sieht das Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz (GEG) ver­schie­de­ne Hei­zungs­op­tio­nen vor; die­se und wei­te­re Vor­ga­ben des GEG wer­den im ersten Online-Vor­trag am 1. Febru­ar 2024 um 19.30 Uhr vorgestellt.

Im Rah­men der wei­te­ren Vor­trä­ge infor­mie­ren Ener­gie­ex­per­ten über ver­schie­de­ne Heiz­sy­ste­me (z. B. Wär­me­pum­pen, Solar­ther­mie, Holz­hei­zun­gen, Wär­me aus Solar­strom), ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men an der Gebäu­de­hül­le (z. B. Fen­ster­tausch, Däm­mung, Schim­mel­pro­ble­ma­tik), die Nut­zung erneu­er­ba­rer Ener­gien, aktu­el­le För­der­pro­gram­me sowie über das The­ma Elektromobilität.

Neue För­der­struk­tur und Ände­run­gen bei För­der­sät­zen und Antragstellung

Im Zusam­men­hang mit der Ände­rung des GEG sind zu Beginn des Jah­res 2024 auch wie­der neue Richt­li­ni­en zur Bun­des­för­de­rung effi­zi­en­ter Gebäu­de in Kraft getre­ten. Die Ener­gie- und För­der­mit­tel­be­ra­te­rin des Land­rats­am­tes Forch­heim, Chri­sti­ne Gal­ster, weist dar­auf hin, dass sich die För­der­sät­ze, mög­li­che Boni, die Sum­me der för­der­fä­hi­gen Kosten und der Weg der Antrag­stel­lung größ­ten­teils grund­le­gend geän­dert haben. Wer ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­maß­nah­men, wie z. B. eine Hei­zungs­er­neue­rung, Fen­ster­tausch oder Dämm-Maß­nah­men plant, soll­te sich des­halb recht­zei­tig nach staat­li­chen För­der­mög­lich­kei­ten erkundigen.

Die Vor­trä­ge des Arbeits­krei­ses Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz fin­den über­wie­gend Online, jeweils am Don­ners­tag­abend zu den ange­ge­be­nen Ter­mi­nen statt; die Teil­nah­me ist kosten­frei und bequem von zu Hau­se aus mög­lich. Zwei Vor­trä­ge wer­den Online und zusätz­lich in Prä­senz, also als Hybrid-Ver­an­stal­tung, angeboten.

Für die Teil­nah­me ist in jedem Fal­le eine recht­zei­ti­ge Anmel­dung über www​.vhs​-forch​heim​.de erfor­der­lich. Die Zugangs­da­ten zum Online-Vor­trag wer­den den ange­mel­de­ten Inter­es­sier­ten per E‑Mail am Vor­trags­tag zuge­schickt. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den, die­ses Ange­bot zu nut­zen, um sich über Ener­gie­sy­ste­me, aktu­el­le Tech­ni­ken und För­der­mög­lich­kei­ten zu informieren.

Vor­trä­ge des AK Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz im Früh­jahr 2024

Hei­zen nach dem neu­en Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz (GEG)

(Online-Kurs Fo178A)

Don­ners­tag, 01.02.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178A) Don­ners­tag, 01.02.2024, 19.30 Uhr Ener­ge­ti­sche Gebäu­de­sa­nie­rung – Was, wann und wie?

(Online-Kurs Fo178B)

Don­ners­tag, 08.02.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178B) Don­ners­tag, 08.02.2024, 19.30 Uhr Unser Haus braucht eine neue Heizung

Hei­zung mit Zukunft, wel­che soll es werden?

(Online-Kurs Fo178C)

Don­ners­tag, 15.02.2024, 19.30 Uhr

Hei­zung mit Zukunft, wel­che soll es werden? (Online-Kurs Fo178C) Don­ners­tag, 15.02.2024, 19.30 Uhr Wär­me­pum­pe trifft Pho­to­vol­ta­ik – Hei­zen mit erneu­er­ba­ren Energien

(Online-Kurs Fo178D)

Don­ners­tag, 22.02.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178D) Don­ners­tag, 22.02.2024, 19.30 Uhr Elek­tro-Mobi­li­tät – E‑Autos und Lademöglichkeiten

(Online-Kurs Fo178E)

Don­ners­tag, 29.02.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178E) Don­ners­tag, 29.02.2024, 19.30 Uhr Son­ne tan­ken – Pho­to­vol­ta­ik und Elektromobilität

(Online-Kurs Fo178F)

Don­ners­tag, 07.03.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178F) Don­ners­tag, 07.03.2024, 19.30 Uhr Pho­to­vol­ta­ik Strom selbst erzeu­gen und ver­brau­chen – Natur­ener­gie effi­zi­ent nutzen

(Online-Kurs Fo178G oder Prä­senz-Kurs Fo178G PR)

Don­ners­tag, 14.03.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178G oder Prä­senz-Kurs Fo178G PR) Don­ners­tag, 14.03.2024, 19.30 Uhr För­der­mög­lich­kei­ten für ener­ge­ti­sche Sanie­rung (Hei­zung, Fen­ster, Dämmung)

(Online-Kurs Fo178H)

Don­ners­tag, 21.03.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178H) Don­ners­tag, 21.03.2024, 19.30 Uhr Hei­zen und Küh­len mit Wärmepumpe

(Online-Kurs Fo178i oder Prä­senz-Kurs Fo178i PR)

Don­ners­tag, 11. April 2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178i oder Prä­senz-Kurs Fo178i PR) Don­ners­tag, 11. April 2024, 19.30 Uhr Wär­me aus Solar­strom – über­schüs­si­gen Solar­strom in Wär­me umwan­deln und

spei­chern (Online-Kurs Fo178J)

Don­ners­tag, 18.04.2024, 19.30 Uhr

spei­chern (Online-Kurs Fo178J) Don­ners­tag, 18.04.2024, 19.30 Uhr Strom­spei­cher? – Chan­ce für neue und alte (aus­ge­för­der­te) PV-Anlagen

(Online-Kurs Fo178K)

Don­ners­tag, 25. April 2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178K) Don­ners­tag, 25. April 2024, 19.30 Uhr Ener­ge­ti­sche Sanie­rung von Wohn­ge­bäu­den – Schim­mel vermeiden

(Online-Kurs Fo178L)

Don­ners­tag, 02.05.2024, 19.30 Uhr

(Online-Kurs Fo178L) Don­ners­tag, 02.05.2024, 19.30 Uhr Pho­to­vol­ta­ik 2.0 – Instand­hal­tung, Über­wa­chung und Opti­mie­rung von

Bestands­an­la­gen (Online-Kurs Fo178M)

Don­ners­tag, 16.05.2024, 19.30 Uhr

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Vor­trä­gen: www​.lra​-fo​.de/​k​l​ima – „Ter­mi­ne“; Anmel­dung nur unter www​.vhs​-forch​heim​.de