HOF. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag hat ein unbe­kann­ter Täter die Ein­gangs­tü­re einer Kir­che beschmiert. Die Kri­po Hof ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Sams­tag­mor­gen bemerk­te der Mes­ner meh­re­re Schmie­re­rei­en an der Ein­gangs­tü­re der Kir­che in der Nail­aer Stra­ße in Hof. Über Nacht hat­te ein unbe­kann­ter Täter offen­sicht­lich mit Filz­stift neben einer kir­chen­kri­ti­schen Paro­le unter ande­rem auch ein Haken­kreuz und ein Pen­ta­gramm ange­bracht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den ist noch unbekannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat im Umfeld der Kir­che im tat­re­le­van­ten Zeit­raum etwas Ver­däch­ti­ges gese­hen? Ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen kön­nen jeder­zeit unter der Tel.-Nr.: 09281/704–0 auf­ge­ge­ben werden.