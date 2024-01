Nach vie­len Jah­ren als FBF-Stadt­rat wech­selt das Forch­hei­mer Urge­stein zur CSU Burk

Über vie­le Jah­re ver­trat Man­fred Mau­ser das Forch­hei­mer Bür­ger Forum (FBF) im Stadt­rat. Als zur letz­ten Stadt­rats­wahl nur noch der frü­he­re Metz­ger­mei­ster von der Wäh­ler­grup­pie­rung im kom­mu­na­len Gre­mi­um ver­tre­ten war, schloss er sich bereits der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on an. „Die Arbeit wird in den Aus­schüs­sen gemacht, da woll­te ich dabei sein und mit­re­den“, so Mau­ser „als Ein­zel­kämp­fer im Stadt­rat kann man nichts bewegen“.

Nach­dem er aus der FBF aus­ge­tre­ten ist, mach­te er nun den näch­ste Schritt – sein Über­tritt zur CSU in Burk. Dabei gab die per­sön­li­che Ver­bun­den­heit zu dem Vor­sit­zen­den und Stadt­rats­kol­le­gen Hol­ger Leh­nard den Aus­schlag für den Orts­ver­band im Stadtwesten.

Das Vor­stand­schafts­team freu­te sich sehr über den Neu­zu­gang. Der stellv. Vor­sit­zen­de Chri­stof Gügel führt aus: „Schön, dass sich die posi­ti­ve Ent­wick­lung der letz­ten Mona­te fort­setzt. Wir bekom­men ein mei­nungs­star­kes Mit­glied hin­zu, dem das Wohl Forch­heims am Her­zen liegt und unse­re Ansich­ten, Ideen und For­de­run­gen gemein­sam mit Hol­ger Leh­nard in den Stadt­rat trägt.“