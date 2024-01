Am Diens­tag, 23. Janu­ar 2024, tref­fen sich die Mit­glie­der des Finanz­se­na­tes um 16 Uhr im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz und dis­ku­tie­ren über die Sanie­rung des Rem­eis-Are­als und Kapel­len sowie Epi­tha­phe der Kir­che St. Michael.

Am Mitt­woch, 24. Janu­ar 2024, tagen die Stadt­rats­mit­glie­der zum ersten Mal in die­sem Jahr im Hegel­saal in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le in einer öffent­li­chen Sit­zung. Auf der Tages­ord­nung ste­hen ab 16 Uhr u.a. fol­gen­de Punk­te: Die Beset­zung der Sena­te und Aus­schüs­se, die Ver­trags­ver­län­ge­rung zur Ver­lei­hung der Bam­ber­ger Bür­ger­na­del, die Über­las­sung von aus­ge­mu­ster­ten Gegen­stän­den der Feu­er­wehr Bam­berg an die Ukrai­ne, der Pro­gramm­vor­schlag der VHS Bam­berg Stadt für das Früh­jahrs­se­me­ster 2024 sowie die Errich­tung eines Out­door-Sport­parks sowie Frei­sport­flä­chen und Freiluftsporthalle.

Die Voll­sit­zung kann live unter www​.stadt​.bam​berg​.de im Inter­net ver­folgt wer­den. Anmel­de­da­ten wer­den nicht benö­tigt. Der Ein­lass fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.