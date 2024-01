Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken, des­sen Trä­ger­ver­bund auch die Stadt Bay­reuth ange­hört, ver­an­stal­tet am Diens­tag, 23. Janu­ar, von 18.30 bis 20 Uhr, eine Online-Ange­hö­ri­gen­grup­pe für pfle­gen­de Zu- und Ange­hö­ri­ge von Betrof­fe­nen mit Fron­to­tem­po­ra­ler Demenz. Bei die­sem Ter­min besteht für die Ange­hö­ri­gen die Mög­lich­keit zum Erfah­rungs­aus­tausch und zum Fra­gen stel­len. Eine Anmel­dung erfolgt per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de.