Kin­der­groß­ta­ges­pfle­ge „WUN­der­li­nos“ sucht Hil­fe bei der Betreuung

Enga­gier­te Tages­pfle­ge­per­son oder päd­ago­gi­sche Fach­kraft für Kin­der unter drei Jah­ren gesucht

Die Stadt Wun­sie­del sucht ab sofort für die Betreu­ung von vier bis fünf Kin­dern im Alter von einem bis drei Jah­ren Ver­stär­kung für die Groß­ta­ges­pfle­ge­stel­le „WUN­der­li­nos“.

Immer mehr Eltern von Klein­kin­dern arbei­ten vor dem drit­ten Geburts­tag ihres Kin­des. Daher sind auch in Wun­sie­del vie­le Betreu­ungs­plät­ze für Klein­kin­der not­wen­dig. Die „WUN­der­li­nos“ sind eine der Ein­rich­tun­gen in unse­rer Stadt, die die­sen Bedarf mit Herz­blut decken.

Die Groß­ta­ges­pfle­ge­stel­le WUN­der­li­nos hat ihren Sitz im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus am Gabelmannsplatz.

Bei der Tätig­keit in der Groß­ta­ges­pfle­ge­stel­le han­delt es sich um eine soge­nann­te geför­der­te Selbst­stän­dig­keit, denn das Kreis­ju­gend­amt unter­stützt die Selbst­stän­dig­keit finan­zi­ell. So über­nimmt das Kreis­ju­gend­amt 50% der Sozi­al­ver­si­che­run­gen und 100% der Unfallversicherung.

Die Ver­gü­tung selbst erfolgt auf Basis einer selbst­stän­di­gen Tätig­keit, geför­dert durch das Kreis­ju­gend­amt Wunsiedel.

Der Ver­dienst ist abhän­gig von der Qua­li­fi­zie­rungs­stu­fe sowie den gebuch­ten Betreu­ungs­zei­ten und kann bis zu 5.062,50 € inkl. Sach­auf­wands­pau­scha­le betra­gen (das Bei­spiel ent­spricht: höch­ster Qua­li­fi­zie­rungs­stu­fe, fünf Kin­der mit der max. Betreu­ungs­zeit von neun Wochen­stun­den). Auf der Home­page des Kreis­ju­gend­amts fin­den Sie eine genaue Über­sicht über die Höhe der monat­lich lau­fen­den Geld­lei­stung, die über das Jugend­amt gezahlt wird (hier) sowie im Detail hier.

Auch die Stadt Wun­sie­del unter­stützt die Groß­ta­ges­pfle­ge­stel­le finan­zi­ell, Details kön­nen im per­sön­li­chen Gespräch bespro­chen wer­den. Gesucht sind päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te oder Tages­pfle­ge­per­so­nen oder sol­che, die es wer­den wollen.

Um die Stel­le aus­zu­fül­len, ist auf­rich­ti­ge Freu­de am Umgang mit Klein­kin­dern und deren Fami­li­en Vor­aus­set­zung. Eben­so die Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem vor­han­de­nen päd­ago­gi­schen Kon­zept sowie die Bereit­schaft, die Pfle­ge­er­laub­nis in Ver­bin­dung mit der Qua­li­fi­ka­ti­on zur Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son in einer Groß­ta­ges­pfle­ge zu erwerben.

Es fin­den regel­mä­ßig mehr­wö­chi­ge Qua­li­fi­zie­rungs­kur­se für Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen statt. Infor­ma­tio­nen dazu erhal­ten Sie bei Ihrem zustän­di­gen Jugendamt.

Die päd­ago­gi­sche Fach­kraft oder Tages­pfle­ge­per­son erwartet

• eine War­te­li­ste von Familien

• ein moder­nes, kind­ori­en­tier­tes Konzept

• bar­rie­re­freie, kind­ge­recht gestal­te­te Räumlichkeiten

• kom­pe­ten­te Einarbeitung

• bezau­bern­de Kin­der, die noch Kin­der sein dürfen

• freie Gestal­tung Ihrer Arbeits­zei­ten in Abspra­che mit den Familien

• qua­li­fi­zier­te Fach­be­ra­tung durch die EJF gAG

• ein har­mo­ni­sches Mit­ein­an­der inner­halb des Mehrgenerationenhauses

• attrak­ti­ve Vergütung

• Unter­stüt­zung durch das Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del und die Stadt Wunsiedel

Kon­takt: Stadt Wun­sie­del Sach­ge­biet Gene­ra­tio­nen­ar­beit Tele­fon: 09232/602–107 Mail: mgh@​wunsiedel.​de

Auf der Web­site www​.wun​der​li​nos​.de ist das Kon­zept der Ein­rich­tung zu finden.