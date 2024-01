Schu­lun­gen zum Auf­bau demenz­freund­li­cher Gottesdienste

Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken bie­tet erneut gemein­sam mit der evan­ge­lisch-luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern eine Schu­lung zum Auf­bau demenz­freund­li­cher Got­tes­dien­ste an. Nach dem erfolg­rei­chen Start im ver­gan­ge­nen Jahr fin­det die näch­ste Online-Schu­lung am Diens­tag, 19. März 2024 von 15.30 bis 17.00 Uhr statt. Ein­ge­la­den sind haupt­amt­lich und ehren­amt­lich Mit­ar­bei­ten­de in Kir­chen­ge­mein­den und alle Inter­es­sier­ten. Die Refe­ren­tin­nen Ute Hop­per­diet­zel, Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken und Dr. Julia Arnold, Pfar­re­rin, Beauf­trag­te für Alten­heim­seel­sor­ge, Refe­ren­tin für Spi­ri­tua­li­tät im Got­tes­dienst-Insti­tut der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern infor­mie­ren zu fol­gen­den Themen:

• Ein­füh­rung zum Krank­heits­bild Demenz;

• Mög­lich­kei­ten der Orga­ni­sa­ti­on, Gestal­tung und Lit­ur­gie zum Auf­bau demenz­sen­si­bler Got­tes­dien­ste incl. Fallbeispiele;

• Geeig­ne­te Reak­tio­nen auf das Ver­hal­ten von Got­tes­dienst­be­su­chen­den, die schein­bar an einer Demenz erkrankt sind.

Ziel der Schu­lung ist es, die Teil­ha­be für Men­schen mit Demenz zu stär­ken und den Auf­bau demenz­sen­si­bler Ange­bo­te zu unter­stüt­zen. Auf­grund der Erkran­kung las­sen vie­le Fähig­kei­ten nach. Akti­vi­tä­ten oder regel­mä­ßi­ge Ritua­le wie zum Bei­spiel der Besuch des Got­tes­dien­stes wer­den sel­te­ner. Die­se über­for­dern demen­ti­ell erkrank­te Men­schen oft­mals, weil sie nicht auf ihre Bedürf­nis­se abge­stimmt sind.

Um Anmel­dung wird gebe­ten per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de oder tele­fo­nisch unter 09281 / 57 500.

Alle Infos als pdf zum Down­load gibt es hier.