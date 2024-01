Ein­wei­hung des Land­kreis-Quar­tiers­bikes beim Neu­jahrs­emp­fang in Stegaurach

Mobi­les Quar­tiers­zen­trum für dezen­tra­le Angebote

Im Rah­men des fei­er­li­chen Neu­jahrs­emp­fangs in Ste­gau­rach wur­de das neue Land­kreis-Quar­tiers­bike ein­ge­weiht, das künf­tig als mobi­les Quar­tiers­zen­trum für dezen­tra­le sozia­le Ange­bo­te im Land­kreis fun­gie­ren wird. Die Ver­an­stal­tung bot die idea­le Gele­gen­heit, das Quar­tiers­bike sei­nem ersten prak­ti­schen Ein­satz zuzu­füh­ren. Jugend­li­che des Jugend­par­la­ments und Jugend­pfle­ge­rin Nadi­ne Beck erfreu­ten die rund 500 Besu­che­rin­nen und Besu­cher mit selbst­ge­backe­nen Waf­feln, deren Teig vor­her noch lie­be­voll von Dorf­kü­chen-Chef­koch Oli­ver Mül­ler vor­be­rei­tet wurde.

Die gesell­schaft­li­chen Ris­se und Lücken, die wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie ent­stan­den sind, sol­len durch den geziel­ten Ein­satz der Quar­tiers­bikes wie­der geschlos­sen wer­den. Das Bike ermög­licht fle­xi­ble Ange­bo­te in den Berei­chen Infor­ma­ti­ons­ar­beit, Kin­der- und Jugend­ar­beit sowie bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment an ver­schie­de­nen Orten. Von gemein­sa­men Kaf­fee- oder Eis­run­den über klei­ne Street­food-High­lights bis hin zu Spie­le­ak­tio­nen und „Zwi­schen Sand­ka­sten und Park­bank“ Bera­tun­gen reicht das brei­te Spek­trum der mög­li­chen Akti­vi­tä­ten. Gera­de in Gemein­den und Stadt­tei­len mit beson­de­rem Bedarf spielt die Akti­vie­rung der Bür­ger­schaft und ihre Ein­bin­dung in gemein­schaft­li­che Pro­zes­se eine ent­schei­den­de Rol­le. In Zukunft ist auch ein Ver­leih­sy­stem geplant, das die Nut­zung der Bikes und des Aus­stat­tungs­pools durch Ver­ei­ne, Initia­ti­ven und Grup­pie­run­gen ermög­li­chen soll und damit einen berei­chern­den Bei­trag zur För­de­rung des Ehren­amts leistet.

Die Rea­li­sie­rung die­ses weg­wei­sen­den Pro­jekts wur­de durch Mit­tel des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les sowie durch die groß­zü­gi­ge finan­zi­el­le Mit­hil­fe der Joseph-Stif­tung Woh­nungs­un­ter­neh­men ermög­licht. Staats­mi­ni­ste­rin a.D. Mela­nie Huml, die sich stark für die finan­zi­el­le Rea­li­sie­rung des Pro­jek­tes ein­setz­te, betont: „Das mobi­le Quar­tiers­bike hat mich gleich begei­stert, weil es Feste, Bür­ger­initia­ti­ven und ande­re Ver­an­stal­tun­gen in den Gemein­den berei­chert bzw. ermög­licht. Alt und Jung, ein­fach alle kön­nen sich am Quar­tiers­bike tref­fen, mit­ein­an­der ins Gespräch kom­men und so för­dert das mobi­le Zen­trum aktiv den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt, was ich als sehr wich­tig empfinde.“

Andre­as F. Heipp, Vor­stands­spre­cher der Joseph-Stif­tung, hebt die Bedeu­tung der Quar­tiers­ar­beit her­vor: „Quar­tiers­ar­beit ist all­ge­mein für die Joseph-Stif­tung ein wich­ti­ges The­ma. Aus unse­rer Sicht, ist es wich­tig, die Men­schen in Quar­tie­ren zusam­men zu brin­gen und gute Nach­bar­schaft zu för­dern. Das Quar­tiers­bike ist eine wich­ti­ge mobi­le Infra­struk­tur­maß­nah­me für den Land­kreis, die das Gemein­schafts­le­ben nach­hal­tig unterstützt.“

Land­rat Johann Kalb sieht das Quar­tiers­bike als eine wich­ti­ge Ergän­zung für das Zusam­men­wir­ken der mobi­len Ange­bo­te im Land­kreis, wie zum Bei­spiel das HALT-Mobil und die KJR-Aus­lei­he. Ste­gaurachs Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner stellt daher gern den Platz für das Bike im gemeind­li­chen Jugend­zen­trum „Altes Forst­haus“ zur Ver­fü­gung und freut sich, dass das Bike bereits bei der Vor­stel­lung wäh­rend des Ste­gau­ra­cher Neu­jahrs­emp­fang von vie­len Ver­ei­nen und Insti­tu­tio­nen als wich­ti­ger Bei­trag für die Jugend­ar­beit ange­for­dert wurde.

Die Ein­wei­hung des Land­kreis-Quar­tiers­bikes mar­kiert einen bedeu­ten­den Schritt in Rich­tung Stär­kung des sozia­len Zusam­men­halts und der För­de­rung des bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments im Land­kreis. Das mobi­le Quar­tiers­zen­trum wird dazu bei­tra­gen, Gemein­den noch bes­ser mit­ein­an­der zu ver­net­zen und das Gemein­schafts­le­ben nach­hal­tig zu bereichern.