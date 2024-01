Der Addn­fah­rer ist ein Phä­no­men, dem der Sprung aus der vir­tu­el­len Welt von Face­book und Insta­gram auf die Büh­nen Deutsch­lands gelun­gen ist wie kei­nem anderen.

Der Come­di­an und Kaba­ret­tist aus dem Land­kreis Bad Tölz steht seit Herbst 2019 mit sei­nem Pro­gramm „S’Lem is koa Nudl­subbn“ auf der Büh­ne und erobert mit sei­nem authen­ti­schen Froh­sinn und sei­ner ganz eige­nen Art, Geschich­ten aus sei­nem Leben zu erzäh­len, sein Publikum.

Sei­ne Kar­rie­re in den sozia­len Medi­en begann 2015 mit einem ein­fa­chen Video, das er aus Spaß mit einem guten Freund gedreht hat. Dar­aus erwuchs in kur­zer Zeit eine gro­ße Fan­ge­mein­de und eine eige­ne Mar­ke, der Addn­fah­rer mit Hut und oran­ge­far­be­nen Hosenträgern.

Sein bekann­te­stes Video „Dr. Som­mer“ erreich­te bis­her über 15 Mil­lio­nen Men­schen. Dazu kom­men fast 700.000 Fans auf Face­book, knapp 150.000 Fol­lower auf Insta­gram und 6,5 Mil­lio­nen Views auf YouTube.

„S’Lem is koa Nudl­subbn“ als Pro­gramm­ti­tel ver­spricht und hält, Geschich­ten aus einem „bao­ri­schen“ Leben von der Kind­heit und Jugend bis zum Urlaub in Thai­land mit der ersten festen Freun­din. Und Dr. Som­mer darf natür­lich auch nicht fehlen.

Neben sei­nem Kaba­rett Pro­gramm macht der Come­di­an auch noch Musik. Gemein­sam mit dem öster­rei­chi­schen Pro­du­zen­ten-Duo Har­ris & Ford nahm der Addn­fah­rer 2019 den Song „Hard, Style and Volks­mu­sik“ auf. Über 4,5 Mil­lio­nen Auf­ru­fe auf You­Tube zei­gen, dass er auch in die­sem Bereich ein Händ­chen hat. Wei­te­re Pro­jek­te sind in Arbeit.

Zudem spielt der jun­ge Bay­er aus dem Ober­land mit sei­nem Kol­le­gen Da Bob­be im Weih­nachts­pro­gramm eine spe­zi­el­le Ver­si­on des „Din­ner for one – af bay­risch“, eine beson­de­re und unter­halt­sa­me Per­si­fla­ge auf den Klassiker.

„Addn­fah­rer“ – „S‘ Lem is koa Nudlsubbn“

Sonn­tag, 03.03. – 18 Uhr

Stadt­hal­le Ebermannstadt

Kar­ten gibt es an allen bekann­ten VVK­Stel­len der Regi­on, sowie online bei Even­tim unter www​.even​tim​.de und bei Ticket​.io unter https://​addn​fah​rer​.ticket​.io