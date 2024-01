Vom 16.–18. Febru­ar 2024 tref­fen sich avan­cier­te Kurz­film-Macher und begei­ster­te Cinea­sten im inter­na­tio­na­len Jugend­kul­tur­zen­trum Bay­reuth – DAS ZEN­TRUM zum 24. Bay­reu­ther Film­fest „kon­trast“. Längst hat sich das Festi­val als High­light im Kurz­film-Kalen­der etabliert.

Das Inter­es­se der Besu­cher jen­seits der Gren­zen Ober­fran­kens wird immer grö­ßer und trägt zu den ste­tig stei­gen­den Zuschau­er­zah­len bei. Jedoch, der per­sön­li­che Cha­rak­ter von „kon­trast“ ist geblie­ben. Das Film­fest ver­spricht nicht nur cinea­sti­sche Höhe­punk­te, son­dern auch eine Berei­che­rung für alle, die sich für fas­zi­nie­ren­de Geschich­ten und ein­zig­ar­ti­ge Per­spek­ti­ven interessieren.

661 Ein­sen­dun­gen aus ins­ge­samt 48 Län­dern hat das Kon­trast-Team für das Film­fest 2024 erhal­ten. Die Fil­me kom­men nun aus Deutsch­land, Argen­ti­ni­en, Bel­gi­en, Däne­mark, Frank­reich, Geor­gi­en, Iran, Irland, Isra­el, Kana­da, Nami­bia, Nor­we­gen, Öster­reich, Schwe­den, Schweiz, Spa­ni­en, Süd­ko­rea, Usbe­ki­stan, Ukrai­ne usw.

Bei dem dies­jäh­ri­gen Film­fest erwar­ten den Zuschau­er rund 55 Kurz­fil­me aus allen Gen­res und The­men­be­rei­chen. Für den Wett­be­werb um den Spar­kas­sen-Film­preis (Publi­kums­preis), den TMT-Son­der­preis zum Son­der­the­ma (Jury­preis) sowie den „Knax-Kin­der­film­preis“ bewer­ben sich Fil­me­ma­cher aus der gan­zen Welt, die teil­wei­se auch per­sön­lich beim Festi­val anwe­send sind.

Das Film­fest beginnt am Frei­tag, den 16.02.2024 ab 19:00 Uhr mit dem Eröffnungs-Filmblock.

Son­der­the­ma: „Wild“

Die Macher von „kon­trast“ haben auch dies­mal ein Son­der­the­ma aus­ge­ru­fen. Das aktu­el­le Son­der­the­ma ist WILD – und das führt zu ganz wil­den Asso­zia­ti­ons­ket­ten. Wild zusam­men­ge­wür­felt, chaotisch.

Ein Begriff, der in unter­schied­li­che Rich­tun­gen führt, die besten wie die schlimm­sten Gefüh­le her­vor­holt. Und mit dem Jede® etwas ver­bin­det, sei­ne eige­nen Erleb­nis­se und Erfah­run­gen bei­steu­ern kann. Und das in allen gesell­schaft­li­chen Schich­ten, über Gene­ra­tio­nen hin­weg, wahr­schein­lich sogar in allen Län­dern funktioniert.

Das Wil­de kommt ger­ne als frei­heits­lie­bend, natur­ver­bun­den aber nicht roh und bru­tal ums Eck. Da wird die wil­de Mäh­ne geschüt­telt, das Aben­teu­er gestar­tet, hin­aus in die wil­de Natur.

Wer auf wil­des Wet­ter trifft, soll­te eher etwas demü­tig sein und sich zur Not schnell in Sicher­heit brin­gen. Denn hier herr­schen ande­re Kate­go­rien der Wild­heit. Hit­ze, Dür­re, Flu­ten oder Stür­me, das gan­ze ver­flix­te Extrem­wet­ter, und Mate­ri­al für die KlimaforscherInnen.

Wild, also nicht gezähmt, nicht kul­ti­viert, das ent­zieht sich unse­rer Kontrolle.

Doku­men­tar­fil­me

Das Film­fest Kon­trast ver­spricht auch in die­sem Jahr ein facet­ten­rei­ches Ange­bot an Doku­men­tar­fil­men. Die Festi­val­lei­tung betont die Viel­falt und Qua­li­tät der dies­jäh­ri­gen Doku­men­tar­fil­me und ermu­tigt Film­freun­de dazu, sich die­se beein­drucken­den Wer­ke nicht ent­ge­hen zu lassen.

Am Sams­tag­nach­mit­tag um 16:00 Uhr kön­nen sich die Zuschau­er von fes­seln­den Geschich­ten und visu­el­len Mei­ster­wer­ken inspi­rie­ren lassen.

Der Ani­ma­ti­ons­film „Nur Haa­re“ nähert sich der Bedeu­tung vom Kopf­haar mit Hil­fe des Mate­ri­als auf expe­ri­men­tel­le Wei­se. Ein wei­te­res High­light ist der Kurz­film „Arthro­ca­lyp­se“, der sich mit einem diver­sen Insek­ten­volk auseinandersetzt.

Festi­val­hö­he­punk­te

Am Sonn­tag um 17:00 Uhr wer­den im Film­block 9 die Festi­val­hö­he­punk­te gezeigt.

Die Festi­val­hö­he­punk­te am Sonn­tag­abend sind inzwi­schen kein Geheim­tipp mehr, wenn man die Preis­trä­ger­fil­me (auch den/​die “Gül­den Glöbe”-Gewinner:in) und ande­re Publi­kums­lieb­lin­ge des 2024er Film­fest­pro­gramms erle­ben möchte.

Kin­der­fil­me

Am Sonn­tag wer­den zwei Kin­der­film­blöcke gezeigt. Die jun­gen Zuschau­er dür­fen per „Appl­aus­so­me­ter“ den Gewin­ner des jewei­li­gen Kin­der­film­blocks abstimmen.

Der erste Kin­der­film­block (Block 7) rich­tet sich über­wie­gend an unse­re jüng­sten Zuschau­er: mög­lichst kurz und leicht verständlich.

Im zwei­ten Kin­der­film­block (Block 8) wer­den hand­lungs­ori­en­tier­te­re Fil­me, die the­ma­tisch etwas grö­ße­re Kin­der anspre­chen, gezeigt.

Es kön­nen jedoch Kin­der jeder Alters­grup­pe bei­de Blöcke ohne Ein­schrän­kun­gen besuchen.

Rah­men­pro­gramm

Das Foy­er ist wäh­rend des Festi­vals als Bistro und Bar zugäng­lich, lädt zum Aus­tausch zwi­schen Fil­me­ma­chern und Publi­kum ein und dient als Par­ty­lo­ca­ti­on für die Film­par­ty am Frei­tag und am Sams­tag, bei der die Ver­lei­hung des Publi­kums- und Son­der­prei­ses stattfindet.

Am Frei­tag ab 22.30 im Anschluss an den zwei­ten Film­block bit­tet die MISCH­MA­SCHI­NE zum Tanz.

Nach einem Jahr on Tour kehrt die MISCH­MA­SCHI­NE mit The Return of MON­STER DIS­KO end­lich wie­der nach Bay­reuth und an den Ort zurück, an dem alles begann: Mit neu­em Pro­gramm und gro­ßen Gefüh­len befeu­ern DJ Frosch, Trashu­re Island und Hans Uthe West die nie enden­de Sehn­sucht nach Disko-Fever.

Die MISCH­MA­SCHI­NE befeu­ert die Tanz­bei­ne wie immer mit Ori­gi­nal- Schall­plat­ten und beglückt die Seh­ner­ven mit wack­li­gem Super 8‑Fimmaterial – live zum Sound gemixt. Dis­ko-aGo-Go – das ZEN­TRUM wird zur Groß­raum­dis­ko. Ein­tritt frei.

Die Film­par­ty mit Ver­lei­hung der Prei­se am Sams­tag­abend im Anschluss des Film­blocks 6 ab ca. 23:30 Uhr wird beglei­tet durch Cock­tails & Live­mu­sik mit The Rol­ling Cho­co­la­te Band und den Film­fest-DJs Frosch, Mat­ti und Hei­ko. Ein­tritt frei.

kon­trast zu Gast in der Süb­kül­tür – the Gül­den Glö­be Session

Die Zuga­be bei kon­trast, aber vor­her! Inzwi­schen schon zur Tra­di­ti­on gewor­den, zei­gen wir am Diens­tag, den 13. Febru­ar 2024 um 20:00 Uhr vor dem Festi­val­wo­chen­en­de einen bun­ten Strauß an Fil­men, auf die wir ein­fach nicht ver­zich­ten woll­ten. Mit anschlie­ßen­der Ver­lei­hung des „Gül­den Glö­be“ – dotiert mit 100 Euro. Abge­stimmt wird vom Publikum!

Ort: SÜB­KÜL­TÜR in der Neun­ein­halb, Ger­ber­platz 1, Bayreuth

Infos auch unter: www​.sue​b​klueb​.de | www​.neun​ein​halb​.org | face​book​.com/​s​u​e​b​k​u​e​l​t​uer

24. Bay­reu­ther Film­fest „kon­trast“ – Son­der­the­ma 2024: „Wild“

16. bis 18. Febru­ar 2024

Inter­na­tio­na­les Jugend­kul­tur­zen­trum Bay­reuth – DAS ZENTRUM

Ein­tritts­prei­se (normal/​ermäßigt): Ein­zel­kar­te 6,- € / 4,00 € Vie­rer­kar­te 18,- € / 12,- €



Wei­ter­füh­ren­de Infos unter: www​.kon​trast​-film​fest​.de und bei franz­gro­sse Kom­mu­ni­ka­ti­on, Szil­via Buzás für kon­trast – Film­fest, Tel.: 0921 16 27 170 13