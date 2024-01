Wan­der­aus­stel­lung „Humans of the Holo­caust“ an Bam­ber­ger Schu­le

Durch per­sön­li­che Geschich­ten ler­nen: Wan­der­aus­stel­lung „Humans of the Holo­caust“ macht Halt an der Staat­li­chen Berufs­schu­le III Bam­berg Busi­ness School Die…