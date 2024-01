Erneut der Kie­bitz! Nach 1996 ist die­ser char­man­te Flug­akro­bat zum zwei­ten Mal „Vogel des Jah­res“. Was fas­zi­niert uns an einem Vogel, der bis zu 24 Jah­re alt wer­den kann und sei­nen Nach­wuchs in einem Art Kin­der­gar­ten groß zieht?

Am Diens­tag, 23. Janu­ar, hält Chri­sti­an Fischer, Gebiets­be­treu­er für Wie­sen­brü­ter des LBV Coburg, einen Vor­trag über den Kie­bitz, den Vogel des Jah­res 2024, und die Bemü­hun­gen, ihn im Cobur­ger Land zu schüt­zen. Der Vor­trag ist kosten­los, beginnt um 19.30 Uhr und fin­det im Land­gast­hof Kai­ser an der Neu­stadter Stra­ße 24 in Dörf­les-Esbach statt. Man kann sich auch online zuschal­ten unter dem Link www​.t1p​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​o​n​l​ine. „Der LBV freut sich über rege Teil­nah­me“, sagt Cor­de­lia Hil­ler vom LBV Coburg.

Frü­her galt der Kie­bitz (Vanel­lus vanel­lus) als „Aller­welts­vo­gel“. Wie vie­le Wie­sen­brü­ter und Feld­vö­gel ist der Kie­bitz auf offe­ne, fla­che Land­schaf­ten mit feuch­ten Boden­stel­len ange­wie­sen. In Deutsch­land war er in der Ver­gan­gen­heit vor allem auf nied­rig­wüch­si­gen Feucht­wie­sen und Wei­den zu fin­den. Die Trocken­le­gung von Feucht­wie­sen und inten­si­ve Land­wirt­schaft sor­gen jedoch dafür, dass der Vogel des Jah­res 2024 sei­nen natür­li­chen Lebens­raum ver­liert. Obwohl der Kie­bitz viel­fach auf benach­bar­te Acker­flä­chen aus­ge­wi­chen ist, nimmt sein Bestand den­noch dra­ma­tisch ab. Denn dort wer­den sei­ne Gele­ge häu­fig durch die Bewirt­schaf­tung des Ackers zer­stört und er kann sich dort nicht mehr gegen Fress­fein­de weh­ren. Auch Spa­zier­gän­ger und Hun­de kön­nen den Boden­brü­ter stö­ren. In der aus­ge­räum­ten Land­schaft fin­den Kie­bit­ze zudem immer weni­ger Nah­rung, zu denen vor allem Insek­ten und deren Lar­ven zählen.

Kie­bitz ist heu­te stark gefährdet

Die Fol­ge: Der Bestand des Kie­bit­zes ist dra­ma­tisch zurück­ge­gan­gen und ist heu­te eine Art der Roten Liste. Die mas­si­ven Ein­brü­che sei­ner Popu­la­ti­on sind schon seit Län­ge­rem ein besorg­nis­er­re­gen­der Trend. Inzwi­schen gilt der Kie­bitz auf dem euro­päi­schen Kon­ti­nent als gefähr­det und deutsch­land­weit sogar als stark gefähr­det. Allein zwi­schen 1980 und 2016 ist sei­ne Zahl in Deutsch­land um 93 Pro­zent zurück­ge­gan­gen! In Deutsch­land wur­den zuletzt nur noch rund 42.000 bis 67.000 Brut­paa­re gezählt. Der Bestand in Bay­ern wird aktu­ell auf etwa nur noch 3.790 Brut­paa­re geschätzt.

Auch im Cobur­ger Land nimmt der Kie­bitz-Bestand seit vie­len Jah­ren ab. „Wo frü­her die­se Vögel zu Hun­der­ten in der Luft umher­gau­kel­ten, fin­det man sie jetzt kaum noch“. Das schrieb Adam Brück­ner bereits vor hun­dert Jah­ren über die Kie­bit­ze, der die Tier­welt des Cobur­ger Lan­des unter­such­te. Heu­te sind sie fast gänz­lich ver­schwun­den. „Der Kie­bitz kommt nur noch an weni­gen Stel­len im Cobur­ger Land als Brut­vo­gel vor. Die 15 bis 25 Brut­paa­re kon­zen­trie­ren sich über­wie­gend auf den Äckern und Wie­sen nörd­lich von Coburg bis Mee­der und Beu­er­feld. Beson­ders ger­ne brü­ten Kie­bit­ze heut­zu­ta­ge auf Stop­pel­äckern. Auf den moder­nen Wirt­schafts­wie­sen fühlt sich der Kie­bitz nicht mehr wohl, da sie zu schnell und zu dicht wach­sen“, erklärt Chri­sti­an Fischer, Gebiets­be­treu­er für Wie­sen­brü­ter des LBV Coburg. „Schon von Geburt an hat es so ein klei­ner Kie­bitz nicht leicht. Nach dem Schlupf, meist Anfang Mai, müs­sen sie den Acker ver­las­sen, denn dort gibt es nicht aus­rei­chend Fut­ter. Mit­un­ter müs­sen sie mit ihren Eltern weit wan­dern, um an geeig­ne­te Fut­ter­stel­len zu kom­men. Das kön­nen Nass­wie­sen oder schlam­mi­ge Was­ser­mul­den sein.“

Eine Zukunft hat der Kie­bitz bei uns nur, wenn es ihm gelingt, genü­gend Nach­wuchs her­an­zu­zie­hen, um den Bestand zu erhal­ten. Dabei unter­stützt ihn im Cobur­ger Land Chri­sti­an Fischer. Der Gebiets­be­treu­er des gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Natur­schutz­ver­eins mar­kiert in Abspra­che mit Land­wir­ten die Kie­bitz-Nester, damit die­se bei der Acker- und Wie­sen­be­wirt­schaf­tung geschont wer­den kön­nen. Auch Was­ser­mul­den wer­den mit Bag­gern in Wie­sen gescho­ben, damit die Küken trin­ken und im offe­nen Ufer­schlamm Insek­ten­lar­ven und Wür­mer fin­den kön­nen. Hilf­reich ist dabei auch eine Bewei­dung mit Rin­dern, die Wie­sen und Gewäs­ser offen­hal­ten und in deren Dung sich vie­le Insek­ten als Küken­nah­rung ent­wickeln. Neben lebens­raum­ver­bes­sern­den Schutz­maß­nah­men sind auch Zäu­ne eine Mög­lich­keit, den Wie­sen­brü­tern zu hel­fen. Beson­ders in Hes­sen konn­te durch Schutz­zäu­ne eine star­ke Zunah­me der Kie­bitz­be­stän­de erreicht wer­den. Im Cobur­ger Land ver­sucht der Gebiets­be­treu­er mit Elek­tro­zäu­nen die Bru­ten der Wie­sen­brü­ter vor den Füch­sen zu schützen.

Zur Wahl des „Vogel des Jahres“

An der Vogel­wahl vom NABU und sei­nem baye­ri­schen Part­ner, dem LBV, haben sich die­ses Mal fast 120.000 Men­schen betei­ligt. Etwas weni­ger als ein Drit­tel der abge­ge­be­nen Stim­men (27,8 Pro­zent) ent­fiel auf den Kie­bitz, der nun den Titel „Vogel des Jah­res 2024“ trägt und ein Jahr lang Bot­schaf­ter für Bay­erns Natur ist. Seit 1971 küren NABU und LBV jähr­lich einen „Vogel des Jah­res“. Mit der Akti­on wol­len die Natur­schutz­ver­bän­de auf die Gefähr­dung der Tie­re und deren Lebens­räu­me auf­merk­sam machen.

Fak­ten­check: Was Sie viel­leicht noch nicht über den Kie­bitz wussten