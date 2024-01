Das auf dem Sport­ge­län­de am Wein­berg in Neu­dros­sen­feld für den mor­gi­gen Sonn­tag, 21. Janu­ar, um 14 Uhr geplan­te Test­spiel zwi­schen der SpVgg Bay­reuth und dem Chem­nit­zer FC muss abge­sagt wer­den. Trotz aller Bemü­hun­gen gelang es laut Jörg Schmal­fuß, dem Geschäfts­füh­rer der SpVgg, nicht, den Kunst­ra­sen­platz voll­stän­dig von Schnee und Eis zu befrei­en, weil eine zu die­sem Zweck ein­ge­setz­te Spe­zi­al­frä­se defekt wur­de und eine schnel­le Repa­ra­tur oder Ersatz­be­schaf­fung nicht mög­lich war.

Für die Alt­stadt, die am 8. Janu­ar den Trai­nings­be­trieb nach der Win­ter­pau­se wie­der auf­nahm, wäre das Test­spiel gegen den Nord­ost-Regio­nal­li­gi­sten eine erste Stand­ort­be­stim­mung vor dem Wie­der­be­ginn der Punkt­spie­le am 1. März gegen den FV Iller­tis­sen gewe­sen. Für die Chem­nit­zer, die auch von eini­gen Fans nach Neu­dros­sen­feld beglei­tet wor­den wären, hät­te es sich sogar um die “Gene­ral­pro­be” vor der Wie­der­auf­nah­me der Punkt­spie­le in der Regio­nal­li­ga Nord­ost am kom­men­den Frei­tag gehandelt.