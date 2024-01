Gar­ten­fans auf­ge­passt: Der belieb­te „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“ lädt auch in die­sem Jahr wie­der zum Ent­decken in aus­ge­wähl­te, pri­va­te Gär­ten im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt ein. Die­ser soll bereits am Sonn­tag, den 16. Juni 2024, von 10 bis 17 Uhr, statt­fin­den − zur besten Blü­te­zeit von Rosen und Stau­den. Hier­für sucht das Sach­ge­biet Gar­ten­bau des Land­rats­am­tes in Zusam­men­ar­beit mit dem Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Gar­ten­be­sit­ze­rin­nen und Gar­ten­be­sit­zer aus dem Land­kreis, die ihre Gär­ten an die­sem Tag für Inter­es­sier­te öff­nen. Gesucht wird nicht der per­fekt gepfleg­te Gar­ten, son­dern klei­ne oder gro­ße Gar­ten­pa­ra­die­se, die gute Bei­spie­le für natur­freund­li­che und krea­ti­ve Gar­ten­ge­stal­tung zei­gen. Die Viel­falt macht den beson­de­ren Reiz der Ver­an­stal­tung aus, die Teil­neh­men­de mit Lob und Aner­ken­nung für die Mühe ent­lohnt und dar­über hin­aus neue Kon­tak­te zu Gar­ten­freun­den ermöglicht.

Hob­by­gärt­ne­rin­nen und ‑gärt­ner kön­nen gemein­sam fach­sim­peln, neue Ideen für den eige­nen Gar­ten ent­wickeln oder ein­fach die grü­nen Oasen genie­ßen. Wer mit sei­nem Wohn‑, Natur‑, Wasser‑, Bau­ern­gar­ten oder einem ande­ren The­ma an die­ser Akti­on teil­neh­men möch­te, mel­det sich bit­te bis Ende Febru­ar 2024 bei Ange­li­ka Schif­fer vom Sach­ge­biet Gar­ten­bau im Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt. Sie ist unter der Tele­fon­num­mer 09193 – 501971921 oder per E‑Mail an angelika.​schiffer@​erlangen-​hoechstadt.​de zu erreichen.

Die belieb­te Ver­an­stal­tung „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“ gibt es bereits seit 1999. An einem Sonn­tag im Jahr haben inter­es­sier­te Gar­ten­freun­de die Mög­lich­keit, sich aus­ge­wähl­te, pri­va­te Gär­ten anzu­schau­en und ihrem Reiz nach­zu­spü­ren. Dabei bie­tet sich zudem die Mög­lich­keit, neue Gestal­tungs­ideen, alter­na­ti­ve Anbau­me­tho­den, indi­vi­du­el­le Ruhe­oa­sen, Bei­spie­le für mehr Natur­schutz und vie­les mehr zu erle­ben. Durch den Erfah­rungs­aus­tausch unter Gar­ten­freun­den gibt es wie­der neue Impul­se für den eige­nen Garten.