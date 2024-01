Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

Bad Rodach. Am Frei­tag­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Rück­ert­stra­ße einen Pkw der Mar­ke Volks­wa­gen. Hier­bei zeig­te der 33-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Des­halb ord­ne­ten die Poli­zi­sten eine Blut­ent­nah­me an. Bestä­tigt sich der Ver­dacht auf Dro­gen­ein­nah­me vor der Fahrt, muss der Mann 500,- Euro Buß­geld bezah­len und sei­nen Füh­rer­schein für einen Monat abgegeben.

Laden­die­be beobachtet

Coburg. Am Frei­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te die Ange­stell­te eines Ver­brau­cher­mark­tes im Kano­nen­weg zwei sich auf­fäl­lig ver­hal­ten­de jun­ge Män­ner. Die­se pack­ten gemein­schaft­lich ver­schie­de­ne Arti­kel in einen Ruck­sack. Anschlie­ßend woll­ten sich den Kas­sen­be­reich pas­sie­ren, ohne für die ein­ge­pack­ten Waren zu bezah­len. Als die Ver­käu­fe­rin die bei­den Täter ansprach, ver­such­ten die­se zu flüch­ten. Den Mann mit dem Ruck­sack auf dem Rücken konn­te von Dame fest­hal­ten wer­den, der Zwei­te rann­te aus dem Geschäft. Im Ruck­sack konn­te noch wei­te­res Die­bes­gut auf­ge­fun­den wer­den, wel­ches die bei­den Män­ner bereits vor­her aus ande­ren Geschäf­ten ent­wen­det hat­ten. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf rund 75,- Euro. Der zwei­te Täter konn­te auch im Rah­men einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr auf­ge­grif­fen werden.

Unfall­flucht

Coburg. Am 19.01.2024, im Zeit­raum von 12:10 Uhr bis 08:30 Uhr, fuhr ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen einen Pkw, wel­cher auf dem Park­platz einer Dro­ge­rie in der Nior­ter Stra­ße abge­stellt war. Das Fahr­zeug der Mar­ke BMW wur­de hier­durch am rech­ten Heck beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher küm­mer­te sich nicht um die Scha­dens­re­gu­lie­rung und fuhr ein­fach wei­ter. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Spie­gel­klat­scher

Johan­nis­thal. Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr der 31jährige Fah­rer eines Mul­den­kip­pers die Staats­stra­ße 2200 zwi­schen Johan­nis­thal und Thei­sen­ort. Dort kam ihm ein Rei­se­bus ent­ge­gen und die Außen­spie­gel der Fahr­zeu­ge berühr­ten sich. Dadurch wur­de der Spie­gel des Lkws total zer­stört. Der Rei­se­bus ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der Scha­den am Lkw wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.