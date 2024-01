Gau­stadt im Mai 2024 zurück mit packen­dem Lauf-Event

Mit einem Lau­fe­vent mel­det sich die Tri­ath­lon­ab­tei­lung der DJK Teu­to­nia Gau­stadt am 5. Mai 2024 zurück – mit neu­em Namen, neu­em Haupt­spon­sor und viel Ener­gie. Der „ERBA RUN powered by team­li­ne run­ning“, Bam­bergs schnell­ster Stra­ßen­lauf, steht in den Start­lö­chern. Im Haupt­lauf wird zugleich die Ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft ausgetragen.

Auf die Plät­ze, fer­tig, los! Anfang Mai kehrt ein Lau­fe­vent zurück nach Bam­berg: Der ERBA RUN. Es ist die zwölf­te Auf­la­ge des fla­chen und schnel­len Stra­ßen­ren­nens in Gau­stadt. Pan­de­mie­be­dingt muss­te das belieb­te Lauf­sport-Event 2021 pau­sie­ren, fand 2022 aller­dings wie­der unter reger Teil­nah­me statt. 2023 zog sich der dama­li­ge Haupt­spon­sor bedau­er­li­cher­wei­se zurück, so dass eine Aus­rich­tung ver­scho­ben wer­den musste.

„Wir hof­fen an die guten Erfah­run­gen und die Anzahl an Teil­neh­men­den der ver­gan­ge­nen Gau­städ­ter Stra­ßen­ren­nen mit unse­rem neu­en ERBA RUN wie­der anknüp­fen zu kön­nen“, freut sich Andre­as Schei­ner, ERBA RUN-Renn­lei­ter der Tri­ath­lon­ab­tei­lung der DJK Teu­to­nia Gau­stadt. Neben dem 10-Kilo­me­ter-Haupt­lauf – powered by team­li­ne run­ning – bie­ten die Gau­städ­ter einen 5‑Ki­lo­me­ter-Hob­by­lauf – powered by bike​-store​.de – sowie einen 2,5‑Kilometer-Schülerinnen- und Schü­ler­lauf – powered by Rewe Köppl – an und, last but not least, den in der Ver­gan­gen­heit belieb­ten 400-Meter-Bam­bi­ni­lauf – powered by Elek­tro Kaim – für Kin­der. „Wir sind sehr glück­lich mit team­li­ne run­ning einen erfah­re­nen, star­ken und ver­läss­li­chen Sport­be­klei­dungs­exper­ten als Haupt­spon­so­ren begrü­ßen zu dür­fen“, so Schei­ner wei­ter. Auch die „Finisher“-Shirts, die im Haupt- und Hob­by­lauf für alle Teil­neh­men­den ent­hal­ten sind, wer­den hoch­wer­tig von team­li­ne run­ning pro­du­ziert. „Dar­über hin­aus sind wir natür­lich auch sehr froh, dass bekann­te Fir­men wie Rewe Köppl aus Gau­stadt, Kaim Elek­tro­tech­nik aus Bam­berg und vor allem die Fahr­rad­spe­zia­li­sten von bike​-store​.de, die in Haß­furt und Bam­berg ansäs­sig sind, unse­re Sport­ver­an­stal­tung bestär­ken.“ Vie­le Hun­der­te Läu­fe­rin­nen und Läu­fer star­te­ten 2022 zuletzt.

Im Rah­men des 10-Kilo­me­ter-Haupt­lau­fes wird das Ren­nen zudem als Ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft durch den Baye­ri­schen Leicht­ath­le­tik­ver­band (BLV), Sek­ti­on Ober­fran­ken, aus­ge­tra­gen. Die Strecke Ist amt­lich ver­mes­sen, die Zeit­nah­me wird elek­tro­nisch durch die erfah­re­ne SAS-Zeit­mess­sy­ste­me GmbH pro­fes­sio­nell gewähr­lei­stet. Schirm­herr ist Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp (Die Grü­nen), der selbst am ERBA RUN teil­neh­men wird. Anmel­de­schluss für den ERBA RUN am 5. Mai 2024 ist Mit­te April.

Die Tri­ath­lon­ab­tei­lung der DJK Teu­to­nia Gau­stadt freut sich dar­auf, den Lauf wie­der durch­füh­ren zu kön­nen. „Die aus­ge­las­se­ne Stim­mung an der Strecke, die Ver­sor­gung der Ath­le­ten und die kla­re, asphal­tier­te Strecken­füh­rung prä­sen­tier­te Gau­stadt stets in bestem Licht“, erin­nert sich ERBA RUN-Renn­lei­ter Schei­ner und wünscht allen Läu­fe­rin­nen und Läu­fern 2024 viel Erfolg: „Wir sehen uns am ersten Sonn­tag im Mai in Gau­stadt!“ Infos und Anmel­dung unter: www​.erba​run​.de.