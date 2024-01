Ob Groß, ob Klein: im März gemein­sam für den Main

Main von Bay­reuth bis Frank­furt a. Main (Bayern/​Hessen): Rund um den UN-Welt­was­ser­tag (22. März) ruft das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken zusam­men mit Rhi­ne Cle­a­nUp (RCU) dazu auf, ent­lang des Mains, sei­ner Seen und Zuflüs­se Müll zu sammeln.

Dazu gibt es die zen­tra­le Sei­te www​.main​cle​a​nup​.org. Dort kön­nen Grup­pen, Gemein­den, Städ­te, Ver­ei­ne, Schu­len, Kin­der­gär­ten oder auch Fami­li­en über den gel­ben „Mach mit“-Button ihre Akti­on sicht­bar machen. Über die Inter­net­sei­te kann sich jeder auch ganz ein­fach bestehen­den Grup­pen anschlie­ßen. Zum Bei­spiel in Knetz­gau (Lkr. Haß­ber­ge) beim Bünd­nis für Fami­li­en und Senio­ren, wel­ches schon meh­re­re Jah­re aktiv ist. Oder in Lohr a. Main, das 2024 erst­mals auf der Kar­te zu fin­den ist. Auch geschlos­se­ne Grup­pen sind möglich.

Mehr Müll durch Hoch­was­ser erwartet

Anne Schmitt, Fluss­be­auf­trag­te für die Main­Cle­a­nUps, hofft, dass im Zeit­raum 15. bis 23. März 2024 min­de­stens wie­der so vie­le wie letz­tes Jahr mit­ma­chen. Da haben über 50 Grup­pen von Bischofs­grün im Fich­tel­ge­bir­ge bis Rüs­sels­heim ein Zei­chen für sau­be­re Flüs­se gesetzt. „Durch das Hoch­was­ser ist die Müll­sam­mel­ak­ti­on die­ses Jahr beson­ders wich­tig, denn der Regen hat viel Müll von den Wegen in die Bäche und Flüs­se geschwemmt“, so Anne Schmitt. Sie sam­melt selbst seit über 10 Jah­ren in Kem­mern mit und ist immer wie­der erstaunt, was dabei alles so gefun­den wird: Vom Ein­kaufs­wa­gen bis zum Sofa und natür­lich jede Men­ge Glas­fla­schen. Die­se wan­dern dann noch am sel­ben Tag in den Glas­con­tai­ner und kön­nen so wie­der zu neu­em Roh­stoff wer­den. Erschreckend ist die Men­ge an Pla­stik, die auch bei uns in der Natur her­um­liegt und nicht ver­schwin­det, son­dern in immer klei­ne­re Tei­le zer­fällt und letzt­lich irgend­wann im Meer landet.

Gemein­sam ein Zei­chen für sau­be­re Flüs­se setzen

In Markt­hei­den­feld hat Catha­ri­na Mudra, die eben­falls RCU-Fluss­be­auf­trag­te für den Main ist, 2022 die erste Akti­on gestar­tet. 2023 waren über 100 Per­so­nen mit Hand­schu­hen zum Müll sam­meln unter­wegs. Das Tol­le bei den Cle­a­nUps ist, dass Kin­der und Erwach­se­ne pri­ma zusam­men­ar­bei­ten kön­nen. Die Erfah­rung zeigt: Kin­der sind vom drau­ßen sein und Sachen suchen oft rich­tig begei­stert und stolz auf ihre Fundstücke.

In Bay­reuth ist die gan­ze Regi­on dabei. Dort wird im März nicht nur Müll gesam­melt, son­dern wie im letz­ten Jahr gleich der gan­ze März zum Was­ser­mo­nat mit einem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm aus­ge­ru­fen. Am 14. März 2024 geht das Main Fluss­Film­Fest mit einem Kurz­film­pro­gramm (shorts) und Fluss­Film-Gesprä­chen in die zwei­te Runde.

Wich­ti­ge Tipps zum Sammeln

Damit die sach­ge­rech­te Ent­sor­gung des Mülls klappt, bit­te die Aktio­nen immer vor­ab mit der Abfall­wirt­schaft der Kom­mu­nen bzw. den Bau­hö­fen abstimmen. Sinn­voll ist es, Glas­fla­schen und Metall am Treff­punkt gleich zu sor­tie­ren, damit sie recy­celt wer­den können. Sicher­heit geht immer vor. Emp­foh­len sind wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung und Schu­he, Arbeits­hand­schu­he und Eimer oder sta­bi­le Tüten als Sammelbehälter. Beim Sam­meln Rück­sicht auf die Natur neh­men. In Natur­schutz­ge­bie­ten und Berei­chen, in denen Vögel brü­ten, auf den Wegen bleiben. Ein gemein­sa­mer klei­ner Imbiss am Schluss moti­viert fürs näch­ste Mal. Und wenn es nur Tee und Kek­se sind.

Neue Grup­pen, die sich recht­zei­tig auf www​.main​cle​a​nup​.org regi­strie­ren, bekom­men von Rhi­ne­Cle­a­nUp ein Star­ter­pa­ket mit Hand­schu­hen, Müll­säcken und nütz­li­chem Material.

Rhi­ne Cle­a­nUp ruft seit 2018 am Rhein und mitt­ler­wei­le an über 20 Flüs­sen zum Müll-Sam­meln auf. Der gro­ße Akti­ons­tag ist die­ses Jahr am 14. Sep­tem­ber 2024. Im ver­gan­ge­nen Jahr haben beim gro­ßen Akti­ons­tag über 50.000 Men­schen mitgemacht.