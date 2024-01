Am Sams­tag­nach­mit­tag um 14:38 Uhr, wur­den Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei PKW alar­miert. Laut Alarm­mel­dung soll­ten meh­re­re Per­so­nen ein­ge­klemmt sein.

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Uehl­feld aus dem benach­bar­ten Land­kreis Neustadt/​Aisch – Bad Winds­heim, war als Erste vor Ort. Eini­ge Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de waren zum Zeit­punkt der Alar­mie­rung im Feu­er­wehr­haus und dem­entspre­chend schnell aus­ge­rückt. Die Feu­er­weh­ren Lon­ner­stadt und Höchstadt/​Aisch kamen eben­falls zum Ein­satz, ein Fahr­zeug zur Unter­stüt­zung der Feu­er­wehr-Ein­satz­lei­tung, kam aus Mühl­hau­sen. Auch ein Fach­be­ra­ter des Tech­ni­schen Hilfs­werks wur­de bei der Alarm­stu­fe mitalarmiert.

Vor­ge­fun­den wur­de ein Klein­trans­por­ter mit Prit­sche, der im Begeg­nungs­ver­kehr aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che mit einem Sport­wa­gen zusam­men­stieß. Der Insas­se des Sport­wa­gens war in sei­nem Fahr­zeug ein­ge­schlos­sen und muss­te von der Feu­er­wehr mit hydrau­li­schem Ret­tungs­ge­rät befreit wer­den. Die­ser wur­de par­al­lel von Ret­tungs­dienst und Not­arzt behan­delt, nach­dem ihn First Respon­der der FF Uehl­feld erst­ver­sorg­ten. Er kam nach der Ret­tung aus sei­nem ver­un­fall­ten PKW mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus. Die zwei Insas­sen des Klein­trans­por­ters wur­den leicht ver­letzt und konn­ten Ihr Fahr­zeug selbst­stän­dig ver­las­sen. Sie wur­den eben­falls vom Ret­tungs­dienst ver­sorgt. Die Poli­zei begann mit den Ermitt­lun­gen des genau­en Unfall­her­gangs. Die Feu­er­wehr sperr­te die Stra­ße für die Zeit des Ein­sat­zes kom­plett und lei­te­te den Ver­kehr um. Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst koor­di­nier­te die Ein­hei­ten des Ret­tungs­dien­stes. Zwei Ret­tungs­wa­gen, ein Kran­ken­trans­port­wa­gen, sowie ein Not­arzt waren vor Ort. Sie kamen aus Schlüs­sel­feld, Höchstadt/​Aisch und Neustadt/​Aisch an die Einsatzstelle.

Ins­ge­samt waren cir­ca 40 ehren­amt­li­che Feu­er­wehr­män­ner und ‑Frau­en vor Ort. Die Land­kreis­über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit aller Ret­tungs­kräf­te ver­lief hervorragend.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber