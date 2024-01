Das neue Jahr hat begon­nen, und der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein (FSV) Leu­ten­bach möch­te es mit einer fröh­li­chen und musi­ka­li­schen Wirts­haus­sin­gen begin­nen. Der FSV Leu­ten­bach lädt daher in den Braue­rei­gast­hof Alt in Dietz­hof 42, 91359 Leu­ten­bach ein. Beginn ist am 25. Janu­ar, um 18:30 Uhr.

Es erwar­tet die Besu­cher ein Abend vol­ler Freu­de, Musik und Gesel­lig­keit. Der Braue­rei­gast­hof Alt in Dietz­hof bie­tet den idea­len Rah­men für die­ses fröh­li­ches Bei­sam­men­sein. Damit auch wirk­lich jeder mit­sin­gen kann, wer­den Gesang­bü­cher ver­teilt. Brin­gen sie ein­fach Ihre gute Lau­ne mit, stim­men Sie ein, und las­sen Sie uns gemein­sam die volks­tüm­li­chen Wei­sen erklingen.

Wir freu­en uns auf zahl­rei­ches Erschei­nen und dar­auf, mit Ihnen gemein­sam einen musi­ka­li­schen Abend zu ver­brin­gen. Brin­gen Sie auch ger­ne Freun­de und Fami­lie mit – je mehr, desto fröhlicher!