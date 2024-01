Mit dem kosten­lo­sen Online-Tool der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern kön­nen Betrof­fe­ne ihre Rech­te gel­tend machen

Immer wie­der gelan­gen gro­ße Daten­sät­ze in die Hän­de von Hackern. Aktu­ell soll der Online-Beklei­dungs­shop Hala­ra von einem Daten­leck betrof­fen sein. Die Daten von knapp 950.000 Nut­ze­rin­nen und Nut­zern sol­len öffent­lich ein­seh­bar sein. Für Betrof­fe­ne kann ein sol­ches Daten­leck weit­rei­chen­de Kon­se­quen­zen haben. Gelan­gen die Daten etwa ins Dark­net, kön­nen Betrü­ger Pass­wör­ter abgrei­fen und sich Zugang zu Online-Accounts ver­schaf­fen. Wer­den per­sön­li­che Infor­ma­tio­nen wie Name, Adres­se, Geburts­da­tum oder Kre­dit­kar­ten­da­ten gestoh­len, besteht die aku­te Gefahr von Iden­ti­täts­dieb­stahl. Kri­mi­nel­le könn­ten die­se Infor­ma­tio­nen ver­wen­den, um unter dem Namen des Betrof­fe­nen Kon­ten zu eröff­nen, Ver­trä­ge abzu­schlie­ßen oder ande­re betrü­ge­ri­sche Akti­vi­tä­ten durch­zu­füh­ren. Auch mit ver­mehr­ten Phis­hing- und Spam-Nach­rich­ten per E‑Mail, Tele­fon oder SMS müs­sen Ver­brau­cher rechnen.

Neu­es Tool infor­miert über Rechte

Mit Hil­fe eines neu­en Online-Ange­bots der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern kön­nen Betrof­fe­ne ab sofort ihre Rech­te gel­tend machen. „Wur­den Daten von Unbe­fug­ten gestoh­len, ste­hen Ver­brau­chern Rech­te aus der Daten­schutz­grund­ver­ord­nung zu“, sagt Tat­ja­na Halm, Juri­stin bei der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. „Auch ein Anspruch auf Scha­dens­er­satz gegen­über dem Unter­neh­men, bei dem die Daten abge­grif­fen wur­den, ist im Ein­zel­fall mög­lich.“ Mit Hil­fe des Tools erfah­ren Betrof­fe­ne, wel­che Rech­te sie haben. Außer­dem kön­nen sie indi­vi­du­el­le Anschrei­ben erstel­len, um die­se Rech­te einzufordern.

Wich­tig: Sofort aktiv werden

Sind die eige­nen Daten von einem Daten­leck betrof­fen, soll­ten Pass­wör­ter sofort geän­dert wer­den. Erbeu­ten Hacker sen­si­ble Zah­lungs­da­ten, wie etwa die Kre­dit­kar­ten­num­mer, soll­ten die­se gesperrt wer­den. Zusätz­lich soll­ten Ver­brau­cher ihr Kon­to auf unbe­rech­tig­te Abbu­chun­gen prü­fen und umge­hend ihre Bank über die­se informieren.

Das Daten­leck-Tool ist unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-bay​ern​.de/​d​a​t​e​n​l​eck zu finden.