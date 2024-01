Ent­sor­ger bie­ten Son­der­tou­ren an

Auf­grund der Wet­ter­be­din­gun­gen der letz­ten Tage und der damit ver­bun­de­nen schwie­ri­gen Stra­ßen­ver­hält­nis­se war es den im Land­kreis­ge­biet ein­ge­setz­ten Ent­sor­gungs­dienst­lei­stern trotz inten­si­ver Bemü­hun­gen nicht mög­lich, die Montags‑, Mitt­wochs- und Don­ners­tags-Tou­ren kom­plett abzuschließen.

Die Ent­sor­ger haben – vor­be­halt­lich kei­ner wei­te­ren gra­vie­ren­den Schnee­fäl­le – fol­gen­de Son­der­tou­ren und Alter­na­tiv­lö­sun­gen vorgesehen:

Die ste­hen­ge­blie­be­nen Alt­pa­pier­ge­fä­ße in Mem­mels­dorf und Wei­chen­dorf wer­den heu­te nachgefahren.

Die nicht ent­leer­ten Rest­müll­be­häl­ter in den Gemein­de­re­gio­nen Lis­berg, Wals­dorf und Ste­gau­rach sol­len laut Aus­sa­ge des Ent­sor­gungs­dienst­lei­sters (Fa. Eich­horn) am Diens­tag (23. Janu­ar 2024) oder Mitt­woch (24. Janu­ar 2024) nach­ge­leert wer­den. Bit­te die betrof­fe­nen Rest­müll­ge­fä­ße daher ent­spre­chend an der Stra­ße ste­hen las­sen oder am kom­men­den Mon­tag­abend wie­der bereitstellen.

Unter Wür­di­gung des regu­lä­ren Tou­ren­pla­nes wur­de in Abstim­mung mit dem Ent­sor­gungs­dienst­lei­ster ent­schie­den, dass betrof­fe­ne Haus­hal­te in Ebrach und des­sen Markt­ge­mein­de­tei­len, die bei Rest­müll­tour am ver­gan­ge­nen Mon­tag, 15. Janu­ar 2024 nicht bedient wer­den konn­ten, bei der näch­sten Abfuhr am 29. Janu­ar 2024 jeweils Zusatz­müll in Form von blau­en oder schwar­zen Säcken bereit­stel­len dürfen.

Nicht­ent­leer­te Bio­müll­be­häl­ter im Gemein­de­be­reich Vier­eth-Trun­stadt sowie im Ober­hai­der Orts­teil Staf­fel­bach wer­den bereits ab heu­te nach­ge­fah­ren; sofern die­se Nach­hol­tour heu­te nicht kom­plett been­det wer­den kann, erfolgt der Abschluss spä­te­stens am Mon­tag, 22. Janu­ar 2024.

Die Bio­ton­nen in Gerach und Lau­ter sol­len am Diens­tag, 23. Janu­ar 2024 nach­ge­fah­ren werden.

Die Abfall­wirt­schaft emp­fiehlt, die brau­ne Ton­ne auf­grund der Wit­te­rung ggf. bis dahin in einer Gara­ge, einem Schup­pen oder zumin­dest an einer wind­ge­schütz­ten Haus­wand auf­zu­stel­len. Durch die erneu­te Bereit­stel­lung am Ersatz­ter­min 22. bzw. 23. Janu­ar 2024 (bis 6.00 Uhr) wird die Wahr­schein­lich­keit des Fest­frie­rens deut­lich gerin­ger. Sitzt der Inhalt der Bio-Ton­ne am Tag der Ent­lee­rung trotz­dem fest, soll­te man ver­su­chen, die­sen mit einem Besen­stiel oder Spa­ten auf­zu­lockern, damit das Sam­mel­gut aus der Ton­ne rut­schen kann.

Durch die unplan­mä­ßi­gen Son­der­tou­ren kann es bis Mit­te näch­ster Woche (4. Kalen­der­wo­che 2024) zu Zeit­ver­schie­bun­gen der regu­lä­ren Rest­müll- und Bio­müll-Tou­ren kom­men. Daher eine wich­ti­ge Bit­te an alle Betrof­fe­nen: Sämt­li­che Müll­ge­fä­ße sol­len – wie eigent­lich prin­zi­pi­ell vor­ge­se­hen – bereits ab 6.00 Uhr des ent­spre­chen­den Lei­stungs­ta­ges zur Abfuhr bereit­ge­stellt werden.

Falls es auf­grund von neu­er­li­chen extre­men Wet­ter­ver­hält­nis­sen zu wei­te­ren Pro­ble­men kom­men soll­te, wird die Abfall­wirt­schaft abwei­chen­de Lösun­gen anbieten.

Pro­ble­me auch bei der Abfuhr der „Gel­ben Säcke“ und Sperrmüllsammlung

Die gestern in den Gemein­de­be­rei­chen Vier­eth-Trun­stadt und Ober­haid ste­hen­ge­blie­be­nen „Gel­ben Säcke“ sol­len laut Aus­sa­ge des zustän­di­gen Ent­sor­gers (Fa. Remon­dis) am heu­ti­gen Frei­tag, 19. Janu­ar 2024 abge­fah­ren werden.

Auch bei der Sperr­müll­ab­fuhr konn­ten seit Mitt­woch, 17. Janu­ar 2024 nicht alle ter­mi­nier­ten Abfuh­ren erle­digt wer­den. Der Land­kreis bit­tet dar­um, das bereit­ge­stell­te Sperr­gut ent­spre­chend ste­hen zu las­sen, da das Ent­sor­gungs­un­ter­neh­men zuge­si­chert hat, die offe­nen Auf­trä­ge ent­we­der die­se oder näch­ste Woche noch­mals abzu­fah­ren. Die­se Zusa­ge gilt auch bei Objek­ten, bei den bereits zwar die Alt­holz­ab­fuhr erfolg­te, aller­dings noch die sog. „Brenn­bar-Frak­ti­on“ (z. B. Tep­pi­che, Couch­ele­men­te, Matrat­zen…) steht. Betrof­fe­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich im Zwei­fels­fall bezüg­lich des The­mas „offe­ne Sperr­müll­tou­ren“ tele­fo­nisch unter 0951/85–145 informieren.

Bei Fra­gen steht die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses Bam­berg unter den Tele­fon­num­mern 0951/85–706 oder 0951/85–708 bzw. via Mail unter

abfallberatung@​lra-​ba.​bayern.​de ger­ne zur Verfügung.