COBURG. Am Don­ners­tag täusch­ten Betrü­ger einen 56-jäh­ri­gen Mann, um an sein Erspar­tes zu kom­men. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Don­ners­tag­abend, gegen 17.00 Uhr, erhielt der aus dem Land­kreis Lich­ten­fels stam­men­de Mann einen soge­nann­ten „Schock­an­ruf“. Die Täter gaben sich am Tele­fon als Poli­zi­sten aus und erzähl­ten dem Mann von einem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall, den sei­ne Toch­ter ver­ur­sach­te haben soll. Der 56-Jäh­ri­ge glaub­te die Geschich­te und zahl­te eine gefor­der­te Kau­ti­on. Vor einer Apo­the­ke am Cobur­ger Bahn­hofs­platz erfolg­te zwi­schen 17.45 Uhr und 18 Uhr die Über­ga­be eines nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bar­geld­be­tra­ges an eine unbe­kann­te weib­li­che Geld­ab­ho­le­rin. Die­se ent­fern­te sich nach der Über­ga­be in Rich­tung Kanonenweg.

Die unbe­kann­te Abho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 1,50 bis 1,60 m groß

süd­län­di­sches Aussehen

hel­le Jacke

geschmink­te, röt­li­che Lippen

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am Don­ners­tag­abend, gegen 17.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Cobur­ger Bahn­hof­plat­zes gese­hen? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.